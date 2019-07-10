​Şanlıurfa’da Drone İle Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama

20 Zanlı Gözaltına Alındı

- Şanlıurfa’da drone ile yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklamaEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait 32 adreste yapılan aramada, 2 adet lüks araç, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler, başka şahıslar adına açılmış banka hesap cüzdanları, başka kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları, 15 bin 645 Türk Lirası ve 5 bin lira doları nakit para ile bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel