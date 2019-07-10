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Bu haber 10 Temmuz 2019 17:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak

TOKİ’nin 23 ilde iş yeri ile 19 ilde konut satışı için gerçekleştireceği açık arttırma 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek. TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek açık arttırmaya internetten üzerinden www.emlakyonetim.com.tr sitesinden teklif verilebilecek. 



 

TOKİ'den 23 ilde 159 iş yeri 

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecek. 



 

TOKİ Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışa Çıkardı 

Açık artırmaya katılacak alıcılar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek. 

 


Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. 
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​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.
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