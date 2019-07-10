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Bu haber 10 Temmuz 2019 14:55:57 Tarihinde eklenmiştir.

Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor

Köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor

Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına konu olan Bursa’nın Zeyniler köyünde yaşayan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekleri Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçilere sunuyor. Zeyniler’i ziyarete gelen misafirler, köylü kadınların yaptığı yöresel yemekleri yiyerek unutulmaz bir gün geçiriyor. 
 


 

Köylü Kadınlar İşletiyor

Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor. Ziyaretçiler, kuş bakışı Bursa manzarasını görmenin yanında, köylü kadınların işlettiği konakta bir birinden lezzetli yemekleri tatma imkanı buluyor. 


 

15 Kişi Vardiyalı Olarak Çalışıyor

Zeyniler kadınları olarak büyük iş başardıklarını belirten Elif Yıldırım, "Köyümüzü 1877 yılında Ahıska’dan gelen dedelerimiz kurmuş. Köyün kadınları olarak bir kooperatif kurduk. 41 üyemiz var. Burada her gün 15 kişi vardiyalı olarak çalışıyoruz. Yöremize has lezzetleri yaparak gelen misafirlere sunuyoruz. Buraya Türkiye’nin her yerinden ziyarete gelenler var. Yemeklerimizi yiyerek buradan mutlu ayrılıyorlar. Köyümüzün havası ve yemekleri bir başka güzel" dedi. 
 
 


 
Editör: Bahar Yüksel
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Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor
Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor
Köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.
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