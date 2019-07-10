​Hacca Gideceğim Altınlarınızı Verin Okutayım deyip Vurgun Yaptı

Dolandırıcının Kullandığı Araç Bulundu

Dolandırıcı Şahıs Suç Makinası Çıktı

Dolandırıcılığın her türlüsünü gördük ama bu kadarı pes dedirtti. İzmir’de Nurettin Alınca isimli şahıs, 3 farklı kişiye “Hacca gideceğim. Altınlarınızı verin okutayım” diyerek altınlarını aldı. Altınları verdikten sonra dolandırıldığını anlayan şahıslar polise başvurdu.İzmir Emniyet Müdürlüğüne gün içerisinde farklı kişilerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, dolandırıcı olduğunu anladığı Nurettin Alınca isimli şahıs aramaya başladı.Güvenlik kameralarında Nurettin Alınca’nın kullandığı aracı bulan polisler, aracın içindeki şahısların aradıkları dolandırıcı Nurettin Alınca olmadığını görünce operasyonu devam ettirdi. Araçtaki şahıslardan edinilen bilgilere göre Nurettin Alınca isimli dolandırıcı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.Emniyet Müdürlüğüne getirililen Alınca’nın cezaevi firarisi olduğu, İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Bahar Yüksel