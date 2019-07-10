İşkenceci ​Suriyeli Şahsa Meydan Dayağı!

Görüntüler Halk Otobüsünden Çekildi

Meydan Dayağı Yedi

Olay Kahramamanmaraş'ta geçti. Suriyeli olduğu iddia edilen bir şahıs köpeği motosikletin arkasına bağlayarak işkence etti. Bir vatandaş işkence eden şahsa tokat attı.Görüntüler halk otobüsünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Seyahat ettiği süre boyunca köpeğin aç ve susuz bir şekilde işkence çektiğini gören vatandaş olayı görüntüleyerek sosyal medya hesabından yayınladı.Kırmızı ışıkta bekleyen Suriyeli şahıs, bir vatandaş tarafından önce uyarıldı. Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam etmek istedi. Duruma oldukça sinirlenen vatandaş Suriyeli şahsa yumruk savurdu. Yumruğun etkisi ile yere savrulan hayvan düşmanı cani çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Köpeği elinden alınan şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı.Editör: Bahar Yüksel