​Eski İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’dan Boşalan Koltuk Doldu

Turan’ı Hediyeler de Kurtarmadı

Şanlıurfa’nın Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Kimdir?

Medyada Yer Alan Şerafettin Turan Haberleri

Şanlıurfa’nın eğitim seviyesi ile ilgili sorunların yaşandığı ve İl Milli Eğitim Müdürü görevinde olan Şerafettin Turan’ın çalışmalarının ‘Şanlıurfa Eğitimini’ geriletmesi sebebiyle görevden alınacağı iddia ediliyordu.Turan, görevden alınacağı iddialarının ardından Ankara’ya gidip görevinin devam edebilmesi için gerekli görüşmeleri ellerindeki hediyelerle yapsa da başarılı olamadı. Bir süredir Şanlıurfa’da ilgili kesim tarafından konuşulan “Şerafettin Turan görevden alınacak mı?” soruları cevabına kavuştu. Turan’ın İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde görevden alındığı belirtilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğu da doldurulduBakanlık Maarif Müfettişliği görevinde bulunan Şanlıurfa doğumlu İsmail Yapıcıer Şanlıurfa’ya Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Şerafettin Turan ile ilgili haberlere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız





Şanlıurfa Eski İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan haberleri





Editör: Bahar Yüksel