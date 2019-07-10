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Bu haber 10 Temmuz 2019 09:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​S-400’ün İlk Bataryası, Şanlıurfa’ya Kurulacak

Uçakla önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen ilk S-400 bataryasının Suriye sınırında konuşlandırılması kararlaştırıldı. İlk batarya Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine kurulacağı kararlaştırıldı.

​S-400’ün İlk Bataryası, Şanlıurfa’ya Kurulacak

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen ilk S-400 bataryasının Suriye sınırında konuşlandırılması kararlaştırıldı. Yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından bataryanın 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak da kabul edilen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine konuşlandırılması kararlaştırıldı.




 

S-400 Bataryası Birecik’e Kurulacak

Rusya'dan gelecek olan ilk S-400 bataryası, 2015 yılı Şubat ayında yapılan 'Şah Fırat' operasyonu ile kabri nakledilen Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Suriye'nin Eşme köyünün karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin hakim bir noktasına yerleştirilecek.





Editör: Bahar Yüksel
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