​S-400’ün İlk Bataryası, Şanlıurfa’ya Kurulacak

S-400 Bataryası Birecik’e Kurulacak

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen ilk S-400 bataryasının Suriye sınırında konuşlandırılması kararlaştırıldı. Yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından bataryanın 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak da kabul edilen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine konuşlandırılması kararlaştırıldı.Rusya'dan gelecek olan ilk S-400 bataryası, 2015 yılı Şubat ayında yapılan 'Şah Fırat' operasyonu ile kabri nakledilen Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Suriye'nin Eşme köyünün karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin hakim bir noktasına yerleştirilecek.Editör: Bahar Yüksel