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Bu haber 10 Temmuz 2019 08:41:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı

AK Parti’den ‘Aklen ve kalben ayrışma yaşadım’ diyerek istifa eden Eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti ile ilgili çalışmalarda önemli bir mesafe alındı.

​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı

‘Lider hareketi değil, kadro hareketi' anlayışı üzerine yapılan çalışmalar, özellikle Türkiye genelindeki teşkilatlanma konusuna yoğunlaşmış durumda.


Babacan'ın hem Ankara'da hem İstanbul'da iş dünyası, sermaye grupları ve siyasetçilerin yanı sıra, özellikle çok tanınmayan ve yıpranmamış birçok isimle görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Eylül ayında kamuoyu önüne çıkacak yeni partinin logo ve isim konusundaki çalışmaların da sürdüğü ifade ediliyor.



 

GÜL, ‘ONURSAL BAŞKAN'

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ‘Onursal Genel Başkan' sıfatı verileceği, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise tamamen denklem dışında kaldığı kaydediliyor. Ali Babacan'la hareket eden bazı eski AK Partili bakanların vitrinde yer almayacağı, ancak ‘İstişare kurulu' şeklinde bir yapıda görev yapacakları belirtiliyor. Eski Bakan Mehmet Şimşek'in de Babacan'la birlikte hareket ettiği ancak partiye ‘resmî' olarak katılımının, (Londra'daki finansal danışmanlığına ilişkin sözleşme süresinin tamamlanmasını beklemesi sebebiyle) bir yılı bulacağı belirtildi. Partiye gelecekler için ‘Dürüst ve proje üretecek kabiliyeti olma' ilkeleri belirlendi.




Editör: Bahar Yüksel
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​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı
​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı
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