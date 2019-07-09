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Bu haber 09 Temmuz 2019 22:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular

Almanya'da yaşayan Amela ve Yayra fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye’ye gelerek Ordu’da obezite ameliyatı oldu. Taburculuk sonrası kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyen iki arkadaş soluğu denizde aldı.

Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular

- Almanya’da yaşayan iki arkadaş, Ordu’ya gelerek obezite ameliyatı oldu


Uzun yıllar diyet ve egzersiz programlarına rağmen fazla kilolarından kurtulmayı başaramayan Amela Keric (30) ve Yayra Lutzow (35) tavsiye üzerine Almanya’dan Ordu’ya geldi. 131 kilo olan Amela ile 142 kiloya ulaşan Yayra’ya Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy tarafından mini gastrik by-pass operasyonu yapıldı. Operasyon sonrası 1 saatte ayağa kalkıp yürüyen iki arkadaş, üçüncü günde sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini, üç günlük yatış sürecinin ardından taburcu oldukları gün misafirlerle birlikte denize gittiklerini dile getirdi.


 

“Almanya yerine Türkiye’yi tercih ettik”

Kilolarına veda edecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Amela Keric ve Yayra Lutzow ise duygularını şöyle dile getirdi: “Uzun zamandır kilo sorunu yaşıyorduk. Farklı diyetler uyguladık fakat istediğimiz kilolara ulaşamadık. Obezite ameliyatı olmaya karar verdik. Almanya’da obezite ameliyatı yapan birçok merkez var fakat Türkiye’de bu ameliyatı daha başarılı bir şekilde gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy’un adını duyduk. Medical Park Ordu Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata engel bir durum olmadığı anlaşıldı. Güzel yüzlü bir ekip bizimle ilgilendi, kendimizi evimizdeki kadar güvenli ve rahat hissettik. Ameliyata giderken doktorumuz elimizden tuttu, ameliyathaneye birlikte gittik. Ameliyat sonrası her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Medical Park Ordu Hastanesi sayesinde yeni bir hayat kazanmış olduk. Bunun yanında normal şartlarda ziyaret etmek için imkan bulamayacağımız Ordu ilini de görme fırsatımız oldu. Cennet gibi bir şehir olduğunu düşünüyoruz ve en kısa zamanda tekrar ziyarete gelerek etraflıca şehri gezmeyi çok arzu ediyoruz. Doktorumuza, ekibine ve güler yüz ve ilgileriyle kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayan Medical Park Ordu Hastanesi çalışan ve yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetimizi sunmak istiyoruz.”


 

Obeziteden kurtulmak mümkün

Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, obezitenin yaşam kalitesini ve süresini önemli derecede etkilediğini, şeker ve tansiyon gibi birçok önemli hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çekti. Aksoy, obezite cerrahisi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Obezitenin cerrahi tedavisi günümüzde başarıyla uygulanıyor. Hastalarda kilo kaybının yanı sıra obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi önemli sağlık sorunlarında da ciddi düzelmeler görülüyor. Ameliyat sonrası sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Donanımlı uzman ekibimiz ile birlikte ameliyat sonrası süreci planlayarak hastalarımızın arzu edilen kilo ve vücut yapısına ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede hastalarımız son derece konforlu ve risklerden arınmış şekilde yeni bir hayata başlama imkânı buluyorlar. Hastalarımızın sağlıklı bir hayata merhaba demelerini sağlamanın yanında hem ülkemize hem de şehrimize önemli sağlık turizmi katkısı sağlamak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yurt dışından kabul ettiğimiz onlarca hastamız şehrimize gelmekten, bölgemizi tanımaktan o kadar mutluluk duyuyorlar ki ilerleyen dönemde sadece turistik amaçlı olarak da şehrimize gelmek istediklerini belirterek ayrılıyorlar.”



Editör: Ahmet Şen
 
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Sağlık
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya'da yaşayan Amela ve Yayra fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye’ye gelerek Ordu’da obezite ameliyatı oldu. Taburculuk sonrası kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyen iki arkadaş soluğu denizde aldı.
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