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Bu haber 09 Temmuz 2019 20:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü

Fiyatıyla cep yakan kırmızı et fiyatları, Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumunun girişimleriyle yüzde 13 oranında düştü. İndirimle birlikte 65 liraya kadar çıkan kemiksiz etin fiyatı 55 liraya düştü.

Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü

- Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumunun girişimleriyle fiyatı 65 liraya kadar çıkan kırmızı et fiyatları 55 liraya düştü
- “Kırmızı et fiyatlarının daha da aşağılara düşeceğini tahmin ediyoruz”


Türkiye’de ekonomide yaşanan dalgalanmalar her kalemde olduğu gibi kırmızı et fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıl 35 ila 45 lira arasında değişen kırmızı et fiyatları, bu yıl 65 liraya kadar yükseldi. Vatandaşların ucuza et tüketebilmesi için Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumu ortak bir çalışma yaptı. Bu çalışmayla geçtiğimiz haftadan itibaren Adana’dan başlayan kırmızı et indirimi, ülke genelindeki kasap tezgahlarına da yansıdı. Yaklaşık yüzde 13 oranında indirimle birlikte kemiksiz etin fiyatı 55 liraya, kemikli etin fiyatı ise 45 liraya kadar düştü.


 

Kırmızı Eti Daha Kolay Alabiliyorlar

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak 26 Haziran’da bir toplantı yaptıklarını ve ülke genelinde kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yeni fiyatların ilk olarak Adana’dan başlatıldığını söyledi. Yağmur, “Bu çalışmamızdan önce fiyatlar 65 liraya kadar yükselmişti ancak 55 liraya kadar indirdik. Vatandaşlar fiyatlara inanamıyordu ancak şimdi kırmızı eti daha kolay alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde indirimin devam edeceğini ve fiyatların daha da aşağılara çekileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Yağmur, büyük marketlerin sabit fiyat uygulamasına uymadığını ve bununla ilgili Ticaret Bakanlığının bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.


Editör:Ahmet Şen

 
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Ekonomi
Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü
Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü
Fiyatıyla cep yakan kırmızı et fiyatları, Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumunun girişimleriyle yüzde 13 oranında düştü. İndirimle birlikte 65 liraya kadar çıkan kemiksiz etin fiyatı 55 liraya düştü.
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