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Bu haber 09 Temmuz 2019 19:10:29 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Halkının Yediği Et Ne Kadar Güvenilir?

Urfa’da 9 bin metrekarelik alana sahip modern mezbahana eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle kapısına mühür vuruldu. Urfa halkının yediği et ne kadar güvenilir?

Urfa Halkının Yediği Et Ne Kadar Güvenilir?

Dönemin Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın temeli attığı ve daha sonra Başkan Nihat Çiftçi ve protokol tarafından açılışı yapılan 9 bin metrekarelik alana sahip modern mezbahane 20 gün çalıştırıldıktan sonra mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.



Söz konusu mezbahana 7 Haziran seçimleri öncesi AK Partili Şanlıurfa Milletvekillerinin de katıldığı törenle açılmıştı fakat eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle 20 gün sonra kapısına mühür vuruldu.


 

Kaçak Kesimin Ortalaması 600-700

Urfa’da kapısına mühür vurulan mezbahana “Yediğimiz etler güvenilir mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Kaçak yollarla kesilen etlerin ne kadar sağlıklı olduğu ise muamma. Urfa halkının sağlığıyla oynanmaya göz yumuluyor. Urfa da mezbahada denetimli küçükbaş kesimi 100, en fazla 200 adet, kaçak kesimin ortalaması ise 600-700 tahmin ediliyor. Kaçak et sebebiyle piyasada ciddi fiyat farkları da oluşmakta, buda ekonomiye ciddi zaralar veriyor. Halkın sağlıksız et yemesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Yetkililerin biran önce bu konuya el atmaları gerekir.


Editör: Ahmet Şen

 
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Urfa Halkının Yediği Et Ne Kadar Güvenilir?
Urfa Halkının Yediği Et Ne Kadar Güvenilir?
Urfa’da 9 bin metrekarelik alana sahip modern mezbahana eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle kapısına mühür vuruldu. Urfa halkının yediği et ne kadar güvenilir?
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