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Bu haber 09 Temmuz 2019 17:43:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Urfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

-Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi çıkışında yaşandı. Adil K. yönetimindeki 63 UA 383 plakalı lüks araç, Nazim A.'nın kullandığı 63 YB 448 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


 

Kazayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor.

 Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçtakileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Urfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Urfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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