Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Temmuz 2019 17:11:24 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Anız Yakanlara Taviz Verilmeyecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, anız yakanlara uygulanacak cezanın dekar başına 60,10 TL olduğunu ve bu cezanın beş katına kadar artırılabileceğini belirterek, cezai yaptırımların taviz vermeden uygulanacağını uyarısında bulundu.

Şanlıurfa’da Anız Yakanlara Taviz Verilmeyecek

-Anız Yakanlara Taviz Verilmeyecek
-Anız Yakmanın Cezası Dekara 60,10 Tl’dir

 
Son günlerde sıkça yaşanmaya başlayan anız yangınları hakkında üreticileri uyaran Vali Erin, hububat hasat alanlarında oluşan anızların bir kısmının çiftçiler tarafından bilinçli yakıldığını tespit ettiklerini belirterek, anız yakmanın toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini ve tabii dengeyi bozduğuna dikkat çekti. Anızla birlikte toprak üstünde ve altında yaşayan tüm canlıların da yakıldığını ifade eden Vali Erin, şunları ifade etti: Toprağa verilen gübre ile bitkiler için gerekli besin maddelerinin bitki tarafından alınması toprak canlıları ve organik madde sayesinde gerçekleşmektedir. Anız yakılması ile gübrenin faydası azalıp daha yüksek gübre maliyetine yol açmaktadır.


 

Anız Yakmanın Cezası Dekara 60,10 Tl’dir

Anız yakmanın toprağa zararının yanında hava kirliliğine, karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına, kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına, orman ve konut yangınlarına, tarla içerisindeki direklerin, meyve ağaçların yanmalarına sebep olabilmektedir. Yani anız yakarak kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermekteyiz. Anız yakmanın önüne geçmek için; tohum yatağı hazırlama modern tarım teknikleri ile yapılmalı, hububat hasadı biçerdöverle toprak yüzeyine yakın yapılmalı, hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağa karıştırılmalıdır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi gereğince anız yakanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakmanın cezası dekara 60,10 TL’dir. Bu ceza 5 kata kadar arttırılabilir. Anız yakan üreticilerimize ilgili mevzuat gereğince ilgili kurumlar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından cezai yaptırımlar taviz vermeden uygulanacaktır. Kendimize, çevremize ve tarımsal geleceğimize zarar vermemek için anız yakmayalım.
Vali Erin, anız yakmaya karşı tüm üreticilerin, ilin tarımsal geleceğine gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica etti.




Editör:Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da Anız Yakanlara Taviz Verilmeyecek
Şanlıurfa’da Anız Yakanlara Taviz Verilmeyecek
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, anız yakanlara uygulanacak cezanın dekar başına 60,10 TL olduğunu ve bu cezanın beş katına kadar artırılabileceğini belirterek, cezai yaptırımların taviz vermeden uygulanacağını uyarısında bulundu.
TİGEM’in Devasa Sulama Sistemleri Göz Kamaştırıyor
TİGEM’in Devasa Sulama Sistemleri Göz Kamaştırıyor
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde kullanılan ve dünyanın sayılı ülkelerinin kullandığı çatılı sulama olarak bilinen center pivotlar, sulama randımanını yüzde 85 oranına çıkarırken insan gücü ise büyük oranda düşürüldü.
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Muhtarları Ziyaret Etti
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Muhtarları Ziyaret Etti
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki şirket yetkilileri müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri yerinde çözmek amacıyla merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki bazı muhtarları ziyaret etti.
Urfa’da Yangının Tarlalarına Sıçramaması İçin Etten Duvar Ördüler
Urfa’da Yangının Tarlalarına Sıçramaması İçin Etten Duvar Ördüler
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.
Urfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın Görevine Son Verildi
Urfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın Görevine Son Verildi
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın görevine son verildi.
Fakıbaba, Çevik Kuvvet Projesi'nin Ne Zaman Tamamlanacağına Dair Tarih Verildi
Fakıbaba, Çevik Kuvvet Projesi'nin Ne Zaman Tamamlanacağına Dair Tarih Verildi
Yapımı bir türlü tamamlanamayan Çevik Kuvvet Projesi'nin ne zaman tamamlanacağına dair tarih verildi. Tarih, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi.
Urfa’da Bahçe Sularken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
Urfa’da Bahçe Sularken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin bahçesini sulayan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim için teşekkür turuna çıkacak. Erdoğan’ın gideceği iller arasında seçimlerde başarı gösteren Şanlıurfa da var.
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
Eyyübiyeli vatandaşlar çöp kokularında kokularından şikayetçi olarak Şanlıurfa Büyükşehir Beldiye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan yardım istedi.
​Şanlıurfa’da Apartmanın 6'ncı Katından Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Apartmanın 6'ncı Katından Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
Şanlıurfa’daki bir bölükte görevli Uzman Çavuş hakkında, disiplin soruşturması açıldı. Uzman Çavuşa açılan soruşturmanın sebebi ise askeriyeye ait erzak deposundan sucuk, yumurta ve peynir alması oldu.
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2019 yılının doğum verilerini yayınladı. Şanlıurfa doğurganlık hızının en yüksek olduğu il olarak listede ilk sırada yer aldı.
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:22
Güneş
05:05
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿