Yol Kenarında 1,5 Kilo Ağırlığında Ziynet Eşyası Bulan İşsiz Genç Polisi Aradı

1,5 kilo ağırlığındaki Altın Sahte Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinde balık avlamak için evden çıkan işsiz genç Semih Enginar (24) çevre yolu Bursa kavşağında yaya olarak Karasu'ya giderken yol kenarında 2 farklı noktada ziynet eşyaları buldu.İsiz genç hiç düşünmeden durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemelerini yaparak ziynet eşyalarını alıp kuyumcuya götürdü. Kuyumcuya götürülen 1,5 kilo ağırlığındaki ziynet eşyalarının yapılan kontrollerde sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte ziynet eşyalarının oraya kim ya da kimler tarafından bıraktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen