Akaltun Başarı Bizim İşimiz.

1-7 Temmuz 2019 Tarihlerinde Erzurum yapılan büyükler, gençler, yıldız ve minikler bay-bayan Kıck Boks Türkiye şampiyonasını gerçekleşti. Erzurum’da yapılan Kıck Boks Türkiye şampiyonasına. 81 İlden toplam 4000 Sporcu ve 900 Kulüp katıldı.Şampiyonaya katılan Urfalı Kıck Boksçular Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun nezaretinde takım halinde 4 Altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak Türkiye şampiyonu oldular.Kıck Boks Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularımız; büyükler kategorisinde Mevlana Altuntaş, ‘’71 kg Türkiye şampiyonu’’, büyükler kategorisinde ‘’51 kg’’ ile Faysal Sılıv Türkiye şampiyonu, gençler kategorisinde Yusuf Fısto, ‘’51 kg Türkiye Şampiyonu’’, gençler kategorisinde bayanlarda Gülfidan Arusoğlu, ‘’70 kg Türkiye şampiyonu’’ olurken, gençler kategorisinde ‘’81 kg’’ ile Emrah Yaşar Türkiye Şampiyonu oldu. Büyükler kategorisinde ‘’60 kg’’ ile Hakan Karagöz, bayanlarda Oya Daşkıran ‘’70 kg’’ ile şampiyon oldu. Yıldızlar kategorisinde Mehmet Eriş ‘’52 kg’’ ile Türkiye 3’üncüsü olarak İlimizi başarılı bir şekilde temsil ederek Milli Takıma gitmeyi garantilediler.Mevlana Altuntaş ve Faysal Sılıv Dünya Şampiyonasında, Emrah Yaşar ve Hakan Karagöz Avrupa kupalarında, Gülfidan Arusoğlu ile Oya Daşkıran ise Balkan Şampiyonasında Urfa’yı ve ülkemizi temsil etme hakkına sahip oldular.Kıck Boks Milli takım teknik direktörü ve İl temsilcisi Murat Akaltun, yaptığı açıklamada; ‘’Yıllardan bu yana Şanlıurfa’da başarı bağlamında lokomotif bir görev üstlenmiş durumdayız. Son altı yıldır takım halinde Türkiye şampiyonalarında hep zirvedeyiz. Başarılarımız tesadüf değildir, tam anlamıyla bilinçli, sistemli ve programlı olarak bilimsel çerçeve içerisinde sürdürülmekte olup kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar dâhilindedir. Erzurum ilinde yapılan Kick Boks Şampiyonası’na başta yardımcım Serhat Akagündüz ve Mustafa Şen ile beraber hummalı bir çalışma yaparak hazırlandık. Yapmış olduğumuz doğru çalışmaların karşılığını da çok şükür takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak Urfa’mızı gururla temsil etme şerefine nail olduk. Bir Urfa sevdalısı olarak memleketime böyle güzel başarılar getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. İnşallah yapmış olduğumuz bu başarı diğer branşlara da sirayet edip model teşkil eder. Allah’ın izniyle sporcularımız hem Dünya Şampiyonası’nda hem Avrupa kupalarında hem de Balkan Şampiyonalarında Urfa’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizleri gururlandıracaklardır. Bizim buradaki temel hedefimiz bütün çocuklarımızın spor yapmasını sağlamak, ülkesini, milletini, ailesini ve bizi biz yapan değerlerini savunan seven İçselleştiren aynı zamanda hazmeden bir gençlik için mücadele etmekteyiz. Bu başarımız Urfa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.Editör: Ahmet Şen