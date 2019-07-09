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Bu haber 09 Temmuz 2019 10:45:25 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Muhtarları Ziyaret Etti

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki şirket yetkilileri müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri yerinde çözmek amacıyla merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki bazı muhtarları ziyaret etti.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Muhtarları Ziyaret Etti

Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı başkanlığındaki Dicle Elektrik heyeti, ziyaret serisinin ilkini Karaköprü’nün Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir’e yaptı. Muhtar Demir ile birlikte mahalleyi gezen Dicle Elektrik yöneticileri mahallelinin istek, talep ve şikayetleriyle ilgili notlar aldı. Mahallede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen yöneticiler, engel teşkil eden elektrik direklerinin yerlerinin değiştirilmesi için talimat verdi. İl Müdür Yardımcısı Arpacı, asfaltlama sonrasında mahallede aydınlatma çalışması yapılacağını bildirdi.


 

Paşabağı Mahalle Muhtarından Teşekkür

Dicle Elektrik Dağıtım heyeti, daha sonra Haliliye’deki Paşabağı Mahallesine giderek Muhtar Mehmet Aslan ile görüştü. Muhtarlıkta toplanan mahalle sakinlerini dinleyen Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, vatandaşların şikayet ve taleplerle ilgili notlar aldı. Taşıt çarpması sonucu eğilen bir elektrik direğinin değiştirilmesi talebi üzerine, gerekenin yapılması için ekiplere hemen talimat verildi. Bu arada Muhtar Aslan, mahallelerinde yaşanan aydınlatma sıkıntısını kısa sürede gideren Dicle Elektrik’e mahalleli adına teşekkür etti.
 



 

Eyyüp Nebi Mahallesini Ziyaret

Dicle Elektrik yöneticileri son olarak Eyyübiye’nin Eyyüp Nebi Mahallesi Muhtarı Mahmut Karakuşlu’yu ziyaret ettiler. Burada da Müdür Yardımcısı Arpacı, Sistem İşletme kontrol mühendisi Abdülhamit Göktürk ile Muhtar Karakuşlu, birlikte mahalleyi dolaşıp, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyip notlar aldı. Daha iyi hizmet verebilmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, mahalle halkı tarafından seçilen ve onların temsilcisi konumunda olan muhtarların desteği ile sorunların daha hızlı tespit edilip çözüldüğüne dikkat çekti. Arpacı, ‘’Muhtarlarımız ile zaten sürekli irtibat halindeyiz. Bundan sonra da muhtar ziyaretlerimiz periyodik olarak sürecek’’ diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
 
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