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Bu haber 09 Temmuz 2019 09:15:57 Tarihinde eklenmiştir.

Yolcu Kapmak İçin Birbirlerini Öldürüyorlardı

Minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı. Bir yolcu için birbirlerinin başına acımadan çekiç ve taşla vuran minibüsçüler güçlükle sakinleştirildi. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.

Yolcu Kapmak İçin Birbirlerini Öldürüyorlardı

- Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası kamerada

 

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

 


Çekiç Ve Kaldırım Taşlarıyla Birbirlerine Saldırdılar

 Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran minibüsçüleri yolcular ve yol üzerinden geçen diğer minibüs şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Acımadan birbirine ölümüne vuran 2 şoför daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Yolcu Kapmak İçin Birbirlerini Öldürüyorlardı
Yolcu Kapmak İçin Birbirlerini Öldürüyorlardı
Minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı. Bir yolcu için birbirlerinin başına acımadan çekiç ve taşla vuran minibüsçüler güçlükle sakinleştirildi. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.
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