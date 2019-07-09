Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Temmuz 2019 08:43:40 Tarihinde eklenmiştir.

Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını bildirerek, “Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur” açıklamasında bulundu

Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, buna ilişkin olarak açıklamada bulundu.
.

Taşdelen’in Kredi ve Yurtlar Kurumunun ODTÜ içinde bugün öğrenci yurdu inşaatına başlamasıyla ilgili açıklaması şöyle:

“ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor.

Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin, ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur.”




Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın
Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını bildirerek, “Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur” açıklamasında bulundu
Libya’da Serbest Bırakılan 6 Türk Yurda Döndü
Libya’da Serbest Bırakılan 6 Türk Yurda Döndü
Libya’da Hafter güçleri tarafından bir süre alıkonulduktan sonra geçtiğimiz hafta serbest bırakılan 6 Türk, Türkiye’ye döndü. Libya’da yaşananları anlatan denizciler, tanışma bahanesiyle davet edildikleri karakolda daha sonra alıkonuldukları öğrendiklerini ifade etti.
Pendik’te Hamile Kadına Ve Eşine Dehşeti Yaşatan Şüpheliler Tutuklandı
Pendik’te Hamile Kadına Ve Eşine Dehşeti Yaşatan Şüpheliler Tutuklandı
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'Diplomatik İstihbarat' Vurgusu!
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'Diplomatik İstihbarat' Vurgusu!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2018 faaliyet raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.
Ali Babacan İstifa Dilekçesini AK Parti’ye Verdi
Ali Babacan İstifa Dilekçesini AK Parti’ye Verdi
Yeni parti hazırlığında bulunduğu iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, istifa dilekçesini AK Parti Genel Merkezine verdi.
Urfasporda İstifa
Urfasporda İstifa
Urfasporun efsane kalecisi Mutlu Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.
Akçakale'de Doktor Sıkıntısı Tepki Çekmeye Devam Ediyor
Akçakale'de Doktor Sıkıntısı Tepki Çekmeye Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doktor sıkıntısı yaşandığı bildirildi.
Önal,Baydilli’nin Resmî Danışmanı Oldu
Önal,Baydilli’nin Resmî Danışmanı Oldu
Mustafa Önal; Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin resmî Danışmanı oldu
Ensefalomyelosel hastalığı Elif Bebek Yaşama tutunmak İstiyor
Ensefalomyelosel hastalığı Elif Bebek Yaşama tutunmak İstiyor
Ensefalomyelosel teşhisi konulan Elif Bebek için aile, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.
Ak Partili Vekil, Pazarın İş Günü, Cumanın Tatil Olmasını İstiyor
Ak Partili Vekil, Pazarın İş Günü, Cumanın Tatil Olmasını İstiyor
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, pazar günlerinin çalışma günü, cuma günlerinin de tatil günü olarak belirlenmesini istedi.
​Türk tarımına yeni buğday türleri kazandırılacak
​Türk tarımına yeni buğday türleri kazandırılacak
Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi başladı. Proje Türk tarımına yeni buğday türlerini kazandırmayı amaçlıyor.
​Hastane Randevusuna Gitmeyince Gerçek Ortaya Çıktı
​Hastane Randevusuna Gitmeyince Gerçek Ortaya Çıktı
Kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın öldüğü, hastanenin randevuya gelmediğini ayrı yaşadığı eşine bildirmesiyle ortaya çıktı.
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:22
Güneş
05:05
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿