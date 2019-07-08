Ekrem İmamoğlu,Durum Facia,Artık Borçların Ötelenecek Hali De Kalmamıştır

Geçen dönem tek tasarruf tedbiri borçların ödenmemesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk kez toplanan İBB Meclis toplantısı canlı yayınlandı. Toplantıya önceki İBB yönetiminin bütçe tartışması damga vurdu. İmamoğlu bütçe tartışmalarında, “Üç gün önce tamamlayarak teslim ettiler. Durum tam bir facia. Bu tam anlamıyla sırtını merkezi hükümete dayayıp, nasıl olsa hesap sorulmaz anlayışı ile yapılmış bir bütçedir.” İfadelerini kullanması dikkat çekti.İmamoğlu: ”Nasıl bir belediye teslim aldığımı öğrenmek için arkadaşlarımdan belediyenin röntgenini çekmelerini istedim. Üç gün önce tamamlayarak teslim ettiler. Durum tam bir facia. Bu tam anlamıyla sırtını merkezi hükümete dayayıp, nasıl olsa hesap sorulmaz anlayışı ile yapılmış bir bütçedir.Ödemelerde hiç bir gerçekçi yaklaşım olmamıştır. Belediyenin gelirlerinin artmadığı halde giderlerinin artmasının, belediyenin nimetlerinden yararlananlar olduğunu ve seçim ekonomisinde yükün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, dar gelirlilere yüklendiğini gördük. Merkezi hükümete rağmen nasıl iş yapacaksın diyorlardı ya, aksine merkezi hükümetin belediye nasıl yük haline geldiğini gördük.”“Yakın gelecekte gider bütçesinde revizyonlar yapılmamalıdır. Geçen dönem tek tasarruf tedbiri borçların ödenmemesidir. Belli kesimlere aktarılan bir takım kaynaklarda kesintiye gidilmesi malum sıkıntılar nedeniyle psikolojik olarak mümkün olmamaktadır. Kötüye giden finansal tablolarını düzeltmek bütünlüklü bir değişiklikle olabilir. 2019 yılı bütçesinde bu kötü gidişat dikkate alınmamıştır. Bu yılın 6 ayında İBB şirketleri kendi maaşlarını ödeyemez duruma gelmiştir.”Editör: Ahmet Şen