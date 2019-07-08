Urfasporda İstifa

Urfasporun efsane kalecisi Mutlu Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Urfaspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.İstifa ettiğini sosyal medyadan duyuran Mutlu Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu"Sevgili Şanlıurfaspor sevenleri ve taraftar guruplarımız Yeni yapılan Şanlıurfaspor yönetim kurulu listesinde yedek listede yer almama ragmen halen biz olamamanın farkına vardığım için yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım Bundan sonraki süreçte Başkan ve yönetim kurulumuza Başarılar dilerim"dediEditör: Ahmet Şen