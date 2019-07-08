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Bu haber 08 Temmuz 2019 18:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Yangının Tarlalarına Sıçramaması İçin Etten Duvar Ördüler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.

Urfa’da Yangının Tarlalarına Sıçramaması İçin Etten Duvar Ördüler

- Anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm buğday tarlası yandı


İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar kırsal Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı.



 

400 Dönüm Ekili Buğday Kül Oldu.

 Mahalledeki kadın, erkek ve çocuklar ise traktörlerin yardımıyla yangının diğer ekili tarlalara sıçramaması için büyük mücadele verdi. Ateşe karşı adete etten duvar ören vatandaşların yangın söndürme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürülürken, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.



Editör: Ahmet  Şen
 
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