Akçakale'de Doktor Sıkıntısı Tepki Çekmeye Devam Ediyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyeli mültecilerle birlikte Nüfusu 250 bini bulan Akçakale’de doktor yetersizliği sebebiyle sağlıkta aksamalar olduğu öne sürüldü. Akçakale Devlet Hastanesi'nde yeterli doktor olmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Mecburi Hizmet Atamalarında Şanlıurfa ve İlçelerine 33 Hekimin ataması gerçekleştirilirken, Nüfusu 250 bini bulan Akçakale’de doktor sıkıntısı yaşandığı bildirildi.
Şanlıurfa merkez ve ilçelerine atanan doktor sayısı ve görevleri;
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine; (13 Uzman Hekim),Gülcan SEÇİLMİŞ (Göğüs Hst.Uzmanı),
Bilgin Selma ALMİRA UZUN (Psikiyatri Uzmanı),
Mehmet UYNAZ (Acil Tıp Uzmanı), Miraç KIRCI (Acil Tıp Uzmanı),
Müge ATAR (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
Gürcan DİKME (Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı),
Tuğba KARAKÖSE GÖK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Uğur SARI (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Furkan ÇİFTÇİ (Göz Hastalıkları Uzmanı), Serhat DEMİRER (İç Hastalıkları Uzmanı),
Günel AKBULUT (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),
Tolgahan KAYA (Nöroloji Uzmanı),
Kazım TAŞAR (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)
Mehmet Akif İNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi; ( 3 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),Ayşegül TEKNECİ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Elif FİDE PİŞİRGEN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),
Ayhan ŞAHİN (Adli Tıp Uzmanı), Defne AMAS (Pratisyen Hekim)
Balıklıgöl Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),Gökhan ÖZEL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)
Siverek Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),Alper ÇİÇEK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)
Özge KELEŞ BAYER (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),
Zekiye Aybüke ŞEN (Pratisyen Hekim)
Viranşehir Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim),Mustafa ÖZDEMİR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Meral Filiz TAŞTEKİN (Tıbbi Patoloji Uzmanı),
Muhammed Cüneyt ALTUN (KBB Uzmanı),
Ceylanpınar Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim),Dilara Ece TOPRAK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Mehmet KILINÇ (Kardiyoloji Uzmanı),
Suruç Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),Mehmet Oğuz ERBAĞCI (Biyokimya Uzmanı),
Mehmet TÜYSÜZ (Pratisyen Hekim)
Hilvan Şehit Halit ŞİLTAK Devlet Hastanesi, (2 Uzman Hekim),Halil EROL (Aile Hekimi Uzmanı),
Yusuf Can DOĞAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),
Birecik Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),Alperen KIZIKLI (İç Hastalıkları Uzmanı),
Bozova Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),Hamit Harun BAĞCI (Aile Hekimliği Uzmanı) Adli Tıp Kurumu (1 Uzman Hekim),
Ahmet Sedat DÜNDAR (Adli Tıp Uzmanı).
Editör: Ahmet Şen
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