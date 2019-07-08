Akçakale'de Doktor Sıkıntısı Tepki Çekmeye Devam Ediyor

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine; (13 Uzman Hekim),

Mehmet Akif İNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi; ( 3 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),

Balıklıgöl Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),

Siverek Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),

Viranşehir Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim),

Ceylanpınar Devlet Hastanesi (2 Uzman Hekim),

Suruç Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim),

Hilvan Şehit Halit ŞİLTAK Devlet Hastanesi, (2 Uzman Hekim),

Birecik Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),

Bozova Devlet Hastanesi (1 Uzman Hekim),

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyeli mültecilerle birlikte Nüfusu 250 bini bulan Akçakale’de doktor yetersizliği sebebiyle sağlıkta aksamalar olduğu öne sürüldü. Akçakale Devlet Hastanesi'nde yeterli doktor olmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Mecburi Hizmet Atamalarında Şanlıurfa ve İlçelerine 33 Hekimin ataması gerçekleştirilirken, Nüfusu 250 bini bulan Akçakale’de doktor sıkıntısı yaşandığı bildirildi.Şanlıurfa merkez ve ilçelerine atanan doktor sayısı ve görevleri;Gülcan SEÇİLMİŞ (Göğüs Hst.Uzmanı),Bilgin Selma ALMİRA UZUN (Psikiyatri Uzmanı),Mehmet UYNAZ (Acil Tıp Uzmanı), Miraç KIRCI (Acil Tıp Uzmanı),Müge ATAR (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)Gürcan DİKME (Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı),Tuğba KARAKÖSE GÖK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Uğur SARI (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Furkan ÇİFTÇİ (Göz Hastalıkları Uzmanı), Serhat DEMİRER (İç Hastalıkları Uzmanı),Günel AKBULUT (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),Tolgahan KAYA (Nöroloji Uzmanı),Kazım TAŞAR (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)Ayşegül TEKNECİ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Elif FİDE PİŞİRGEN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),Ayhan ŞAHİN (Adli Tıp Uzmanı), Defne AMAS (Pratisyen Hekim)Gökhan ÖZEL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)Alper ÇİÇEK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)Özge KELEŞ BAYER (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı),Zekiye Aybüke ŞEN (Pratisyen Hekim)Mustafa ÖZDEMİR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Meral Filiz TAŞTEKİN (Tıbbi Patoloji Uzmanı),Muhammed Cüneyt ALTUN (KBB Uzmanı),Dilara Ece TOPRAK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Mehmet KILINÇ (Kardiyoloji Uzmanı),Mehmet Oğuz ERBAĞCI (Biyokimya Uzmanı),Mehmet TÜYSÜZ (Pratisyen Hekim)Halil EROL (Aile Hekimi Uzmanı),Yusuf Can DOĞAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı),Alperen KIZIKLI (İç Hastalıkları Uzmanı),Hamit Harun BAĞCI (Aile Hekimliği Uzmanı) Adli Tıp Kurumu (1 Uzman Hekim),Ahmet Sedat DÜNDAR (Adli Tıp Uzmanı).Editör: Ahmet Şen