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Bu haber 08 Temmuz 2019 15:45:15 Tarihinde eklenmiştir.

Pendik’teki Magandanın Cezası Belli oldu

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte önüne kırdıkları otomobile, içerisinde hamile kadın olmasına rağmen zarar veren şehir magandalarından birinin, ehliyetine sivil trafik polisi tarafından el konularak bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Pendik’teki Magandanın Cezası Belli oldu

-Ehliyetine El Konularak Bin 110 Lira Para Cezası Kesildi


E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte yol vermesi kavgası sonrası bir sürücü, aracını içerisinde hamile bir kadının da olduğu otomobilin önüne kırmıştı. Araçtan inen iki şehir magandası ardından hamile kadın ve eşinin olduğu aracın aynasını kırıp, tekmeledikten sonra araca zarar vermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahısları tespit etti. Avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine gelen şüpheli H.S.’nin ifadesi alınarak adli işlem yapıldı.


 

Bin 110 Lira İdari Para Cezası Uyguladı

Konuyla ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 07 BSS 76 plakalı aracın sürücüsü şüpheli H.S.’ye, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi ve “Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası uyguladı.



 

Ehliyetine El Konularak Bin 110 Lira Para Cezası Kesildi

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.




Editör:Ahmet Şen

 
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Asayiş
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Pendik’teki Magandanın Cezası Belli oldu
E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte önüne kırdıkları otomobile, içerisinde hamile kadın olmasına rağmen zarar veren şehir magandalarından birinin, ehliyetine sivil trafik polisi tarafından el konularak bin 110 lira idari para cezası kesildi.
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