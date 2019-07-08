Urfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın Görevine Son Verildi

-Şanlıurfa’daki başarısızlıklarıyla gündemdeydi- Görevine son verildi.Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa’ya atanan ve Şanlıurfa’daki başarısızlıklarıyla gündemden düşmeyen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın başarısızlığı LGS sonuçlarının açıklanması ile tekrar gündemdeydi. istatistiklere göre Şanlıurfa Matematik dersinde Türkiye 80.’si, genel ortalama da ise Türkiye 78.’si Olarak son sıralarda yer almıştı. başarısızlıklarıyla gündemden düşmeyen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın görevine son verildi.Şerafettin Turan basın toplantısı düzenleyerek, görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.Editör: Ahmet Şen