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Bu haber 08 Temmuz 2019 12:41:42 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba, Çevik Kuvvet Projesi'nin Ne Zaman Tamamlanacağına Dair Tarih Verildi

Yapımı bir türlü tamamlanamayan Çevik Kuvvet Projesi'nin ne zaman tamamlanacağına dair tarih verildi. Tarih, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi.

Fakıbaba, Çevik Kuvvet Projesi'nin Ne Zaman Tamamlanacağına Dair Tarih Verildi

2018 Ağustos ayında ihalesi yapılan ve 180 günde tamamlanması öngörülen ancak yapımı ödenek yetersizliği iddiasıyla durdurulan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak Projesi nihayet sona erecek.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile Çevik Kuvvet kavşağı inşaatını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından projenin bitimine dair tarih veren Vekil Fakıbaba "Diyarbakır- Şanlıurfa Çevik Kuvvet geçişi ve Otogar bağlantısı en geç 15 Eylül’e kadar bitmiş olacak, Çevik Kuvvet Kavşağının tamamı bu yıl sonuna kadar bitecek" dedi.




 

Çevik Kuvvet Kavşağının tamamı bu yıl sonuna kadar bitecek

 Kavşak projesi, trafik sıkışıklığını önleyici, kendisine bağlanan transit geçişli kavşakların trafik yükünü tüm yönlere dağıtma imkânı veren ışıksız, duraksız, tam direksiyonel olarak tasarlanmış şekilde hizmete sunulacak.Karaköprü kavşağının tamamlanması ile birlikte kent merkezi, Karaköprü, Diyarbakır yolu ve çevre yollarında düzenli trafik akışı bu şekilde sağlanmış olacak.


Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili açıklama yapan Zeynel Abidin Beyazgül, "Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe bey ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey yakında Urfa'ya gelecekler ve bu konuda nihai çözüme varacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Editör: Ahmet Şen

 
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