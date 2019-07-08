Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Temmuz 2019 11:49:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Mağarada Besihane

Şanlıurfa’da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da besiciler hayvanlarını dışarıya göre çok daha serin olan mağaralarda besliyor.

Urfa’da Mağarada Besihane

- Aşırı sıcaklarda Şanlıurfa'da mağaralar ahır olarak kullanılıyor
- Yılın 8 ayı büyükbaş 4 ayı ise küçükbaş besliyorlar



Şanlıurfa'da asırlar öncesinde ibadethane ve çilehane gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan mağaralardan birçoğu 20. yüzyıldan sonra turizme kazandırılırken, bazı mağaralar ise halen daha barınma gibi farklı amaçlarda da kullanılıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde bulunan mağaralar ise yaklaşık yarım asırdır yöre insanı tarafından ahır olarak kullanılıyor. Mağaraların dışarıya göre çok daha serin olması nedeniyle besihane gibi kullandıklarını beliren besiciler, bölgede 3 ayrı dağ ve eteklerinde irili ufaklı 350 mağaranın olduğunu kaydetti.Bu mağaraların insanlar kadar hayvanların da uğrak yeri olduğunu hatırlatan üreticiler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvanların bu mağaralarda besiye aldıklarını kaydetti.



 

Mağarada Hayvan Besiciliği Yapıyor

20 yıldır besicilik yapan Mehmet Yaşar, "Şu anda kurban bayramı yaklaştığı için mağaraların yarısından fazlası dolu. Kurban bayramına hazırlanıyorlar. Ben 20 yıldır besicilik yapıyorum. Babam küçüklüğünden bu yana 45 yıldır bu işi yapıyor. Biz şu anda büyükbaşla uğraşıyoruz. Yılın 8 ayını besicilikle uğraşıyoruz. Son 4 ayında da küçükbaş koyup besliyoruz. Çiftlik usulü değil bizimki eski sistem. Mağaranın usulü daha serin olması. Dışarıda hava sıcak, içeride solunum sistemi daha rahat olduğu için içeride, mağarada besliyoruz. Bizim sistem çok eski bir sistem. Biz ahırda hayvanlara tek tek yem veriyoruz. Tek tek altını çekiyoruz, tek tek sulandırıyoruz, yemleri ellerimizle yapıyoruz tek tek dağıtıyoruz ve el arabasıyla pisliklerini tek tek atıyoruz. Yani her birine tek tek hizmet ediyoruz. 8 ay, 1 yıl boyunca bunlara tek tek hizmet ediyoruz” dedi.



 

“Bu İşi Yapmayı Kendi Evladıma Tercih Etmiyorum”

Mağara içerisinde besicilik yapan Mehmet Yaşar, “Şanlıurfa’da ısı derecesi 50 bulduğu için biz de mağaraların içersin de hayvanları besliyoruz. Dışarıda serinletme sistemimiz olmadığı için, ağaçların altında serinletemediğimiz için bizde mecburen mağara içersin de beslemeyi tercih ediyoruz. Şu anda işin doğrusuna bakarsanız gelir olarak çok kısıtlı. Bu işi kendi evladıma tercih etmiyorum. Devletin bize sunduğu imkanlar olmadığı için bizde evlatlarımızı geri çekmeye çalışıyoruz. İmkanlar bizim için kısıtlandı” diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da Mağarada Besihane
Urfa’da Mağarada Besihane
Şanlıurfa’da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da besiciler hayvanlarını dışarıya göre çok daha serin olan mağaralarda besliyor.
Başkan Beyazgül, Esnafın Yanında
Başkan Beyazgül, Esnafın Yanında
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meslek sitelerini ziyaret ederek esnafı dinledi. Talep ve önerileri not alan Başkan Beyazgül, gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.
​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz
​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz
Karaköprü'de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan’da itibaren teknik arkadaşlarımızla başlattığımız fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.
​Harran'da Değişim Rüzgârı
​Harran'da Değişim Rüzgârı
Harran'da inanç turizminin en önemli mekanlarından birisi olan Hayat-i Harran-i Camii ve Türbesinde Harran Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapıldı.
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
Karaköprü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Salih Demir, kalp krizi Geçirdi.
​Birecik TSO, İstişare Toplantısı Düzenliyor
​Birecik TSO, İstişare Toplantısı Düzenliyor
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ‘Bölgesel Sigorta Acenteleri ile SAİK İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenliyor.
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Şanlıurfa’da sezonun ilk haftasında 50 bin kişi havuza girdi
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Gastronomi kenti Hatay’ın son yıllarda büyük ilgi gören lezzetlerinden olan Kırıkhan ciğer kebabı, kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor. Kırıkhan ilçesinde günde 300 ile 400 kilogram arasında Kırıkhan kuzu ciğer kebabı tüketiliyor.
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen'i dolandırdı.
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, şehir merkezinden 13,5 km mesafede Aşlıca Mh. Akarlı Sokak'ta Karpuzcu Mevkiinde 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandı
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:21
Güneş
05:05
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿