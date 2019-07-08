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Bu haber 08 Temmuz 2019 10:35:46 Tarihinde eklenmiştir.

Trafik Magandası Dehşeti

Trafik Magandası Aracın önünü kesip içindeki hamile kadına aldırmadan otomobili tekmeledi, aynayı kırdı

Trafik Magandası Dehşeti

- Maganda hızını alamayıp aracın üstüne çıktı

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı. Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


 

Önce Aynayı Kırdı Sonra  Kaputun Üzerine Çıkıp Tekmelemeye Başladı

Olay, E-5 Otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.



 

Olay Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Bu sırada neye uğradığını şaşıran Olay Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.





Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Trafik Magandası Dehşeti
Trafik Magandası Dehşeti
Trafik Magandası Aracın önünü kesip içindeki hamile kadına aldırmadan otomobili tekmeledi, aynayı kırdı
Trafikte Maganda Dehşeti Kamerada
Trafikte Maganda Dehşeti Kamerada
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