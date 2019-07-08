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Bu haber 08 Temmuz 2019 09:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

Ensefalomyelosel hastalığı Elif Bebek Yaşama tutunmak İstiyor

Ensefalomyelosel teşhisi konulan Elif Bebek için aile, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Ensefalomyelosel hastalığı Elif Bebek Yaşama tutunmak İstiyor

-Elif bebek anne karnındayken ikiz kafalı bebek teşhisi koyuldu
-Bebeğe Sağlıklı Raporu Verildi


 
Derince ilçesi 60 Evler Mahallesi’nde yaşayan Arzu ve Ali Akın çiftinin üçüncü çocukları Elif bebek anne karnındayken ensefalomyelosel (ikiz kafalı bebek) teşhisi koyuldu. İddialara göre Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi olan Arzu anneye doktorlar teşhis sonrası gebeliğinin sonlanması gerektiğini yoksa bebeğin engelli doğacağını söylediler. Doktorlar anneyi bebeği aldırması konusunda ikna etmeye çalışırken, anne ise bebeği dünyaya getirmeye karar verdi.  Ayrıca doktorlar anneye, bebeğin doğumdan sonra 1-2 saat içerisinde öleceği de söyledi



 
 

Bebeğe Sağlıklı Raporu Verildi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde dünyaya gelen Elif bebek, Anneye, ensefalomyelosel teşhisi konulan bebeğe nasıl bakılacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadan doğumundan sonra hastaneden taburcu edildi. Aile Elif bebek için engelli raporu almak istedi, fakat Sağlık Bakanlığı tarafından bebeğe, sağlıklı raporu verildi.
Hastaneden hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadan taburcu edilen Elif bebek için aile, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.



Editör:Ahmet Şen
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