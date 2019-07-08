Ak Partili Vekil, Pazarın İş Günü, Cumanın Tatil Olmasını İstiyor

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, pazar günlerinin çalışma günü, cuma günlerinin de tatil günü olarak belirlenmesini istedi. Çamlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile tatil günlerinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.Çamlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile tatil günlerinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çamlı, şunları yazdı:"Ne zamanki pazar normal cuma tatil idi, işte o asırlar boyuca 1 numara idik, hacet kapısı idik, medet kapısı idik. Hey gidi günler hey, olma mı, olur inşallah."Editör: Ahmet Şen