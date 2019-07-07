​Erdoğan, Şanlıurfa’ya Gelip Teşekkür Edecek

Erdoğan, Teşekkür Turuna Çıkacak

İller Arasında Şanlırfa da Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasında, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın “Teşekkür Turu”na çıkacağını ifade ederek şu açıklamalara yer verdi; "Cumhurbaşkanımızın seçimde yüksek başarı gösterenden başlayarak illeri, büyükşehirleri ziyaret şeklinde bir program söz konusu" dedi.Erdoğan’ın seçimde başarı illere yapacağı “Teşekkür Turu”nun duraklarından bir tanesinin de Şanlıurfa olduğu bilgisi edinildi.Editör: Bahar Yüksel