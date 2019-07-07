TCDD Engelli İşçi Alıyor! Başvurular 10 Temmuzda Başlayacak

EKPSS puan sıralamasına göre İŞKUR'ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak 29.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Evrak teslimi posta ile veya şahsen olabilir. (Evrak teslimi için adres: TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA). Postada meydana gelen gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar kesinlikle sözlü sınava giremezler.





İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alan adaylar için, evrak teslim sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların sözlü sınav duyurusu www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.







TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne bağlı işyerinde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.







İSTENECEK BELGELER

1. -1 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. -1 Adet öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

3. -1 Adet Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

4. Engelli raporu (Başvuracak adayın engel oranı %40 dan az olamaz. Bu rapor engelli

raporu verme yetkisi olan devlet veya üniversite hastanelerinden alınmalıdır.)

5. Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya turkiye.gov.tr den alınabilir.

6. www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak iş talep formu

7. www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak iş başvuru formu

8. EKPSS Sonuç belgesi







Editör: Bahar Yüksel