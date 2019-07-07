İş Adamı, İçinde Hamile Kadının Olduğu Araca Saldırdı

Araçta Hamile Kadınlar Vardı

Arabadan İnseydik Canımızdan Olabilirdik

Olay İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda meydana geldi. Emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi.Araçların yol vermemesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.Edinilen bilgilerde zarar gören araçta iki hamile kadının olduğu anlaşıldı. Hamile kadınlardan biri “Polisi arıyorum” demesi üzerine trafik magandaları gözden kayboldu. Görüntülerde edinilen bilgilerde magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındakinin kişinin ise Hüseyin Sel olduğu öğrenildi. Sel’in Seydi Baklavalarının sahibi olması yanı sıra milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.Zarar gören araç içindeki eşi hamile olan Yunus Emre Bahçivan, Sel’in belinde silah olduğunu söyleyerek şunları ifade etti; “Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mal olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz”Editör: Bahar Yüksel