Urfalılar İsyanda! Şanlıurfa’da Gaz Maskesi Dağıtılsın

Vatandaşlara Gaz Maskesi Dağıtılsın

Eyyübiyeli vatandaşlar bölgedeki çöp kokularından oldukça rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililerden yardım istediler. Çöplerin toplanmadığını ve toplanmayan çöplerin etrafa yaydığı kokulardan dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini dile getiren vatandaşlar, özellikle astım hastalarının zor durumda kaldıklarını ifade ettiler.Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Mehmet Kuş’a konu hakkında seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, yetkililerin bu soruna çözüm üretmediği takdirde vatandaşlara gaz maskesi dağıtsınlar önerisinde bulundu.Editör: Bahar Yüksel