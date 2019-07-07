Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 07 Temmuz 2019 15:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu, Suriyelilerin Suç Ortalaması, Türklerinkinden Az

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu ayrıca fabrika ve iş yeri sahiplerine de kaçak göçmen çalıştırmaları konusunda uyarıda bulundu.

​Soylu, Suriyelilerin Suç Ortalaması, Türklerinkinden Az

Soylu Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.



“Bugün ülkemizde 3.6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4.9 milyon yabancı insan bulunmaktadır. İstanbul’daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296’dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır. Ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içerisindedir. Burada asıl sorun düzensiz göçün önlenmesidir. Bugün karşı karşıya kaldığımız mesele 21. Yüzyılın en temel meselesidir. 2013-2018 yılında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 572 oranında artmış yani 6 katı. 2018 sonunda 268 bin olmuştur. Özellikle bölgede PKK ve DEAŞ’in bu insan ticaretine aracılık etmesi kaçak göçmen sayısında artışı tetiklemiştir.” 



 

Fabrika ve iş yeri sahiplerine uyarı 

İçişleri Bakanı, fabrika ve iş yeri sahiplerine de seslendi. Kaçak göçmen çalıştırmalarına müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, “Özellikle fabrika ve iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarınızda yatırıyorsunuz sonra da maliyetini yangınlarla ödüyorsunuz. Bedelini de yanarak o kaçak göçmenler ödüyorlar. Çok şahit olduk değil mi? Buna da bizim müsaade etmemiz mümkün değildir” dedi. 



 

“Türkiye’yi düzensiz, yasadışı göçmen merkezi haline getiremeyiz” 

Düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda gelinen son durum hakkında da bilgiler veren Süleyman Soylu, 2017-2019 arasında yakalanıp sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı. Bu alanda yapılan çalışmaların sürekli geliştirildiğini ifade eden Soylu şöyle konuştu: 
“2017 yılında İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 18 bin 254 olup bu yabancıların 7 bin 814’ü sınır dışı edilmiştir. 2018 yılında ise 28 bin 364 yabancı yakalanmış, bunların da 11 bin 292’si ülkelerine geri gönderilmiştir. 2019’un ilk altı ayında ise 25 bin düzensiz göçmen yakalanmış ve bunların 12 bin 704’ü sınır dışı edilmiştir. Düzensiz göçmen takibinde her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz ve bunu daha da geliştirmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Biz Türkiye’yi düzensiz, yasadışı göçmen merkezi haline getiremeyiz. Kaçak olarak geleni ülkesine geri göndermek bizim temel sorumluluğumuzdur. İstisnalar dışında İstanbul’da biz Suriyeli kaydı almıyoruz. İstisna nedir, hastalıktır. Onun dışında Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır. Bunun kapalı olduğu illerimiz var.” 
Özellikle sosyal medyada sıklıkla görülen ve Suriyelilere karşı provakatif paylaşımların olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki günlerde Küçükçekmece’de yaşanan ve 12 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun taciz iddiasının olduğu konuyla ilgili konuştu. 




 

Suriyelilerin Suç Ortalaması Türklerin Suç Ortalamasından Az

Suriyelilerin suç ortalamasının Türk vatandaşların suç oranının yarısından daha az olduğunu hatırlatan Soylu, “Ortalama bir Suriyelinin suça karışma oranı, Türk vatandaşlarımızın yarısından daha az olmasına rağmen bu insanları suç makinesi gibi göstermeye çalışan, bununla ilgili provakatif yayınlar ortaya koyan merkezler var. Bunu defalarca gördük. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları, özellikle bazı gazetelerin ve yayın merkezlerinin ortaya koymuş olduğu sorumsuz davranışlara ben şahit oldum. Türkiye’de her gün yayını olan gazetenin haber verme biçimini size söylüyorum. 12 yaşındaki bir Suriyeli şahıs, 12 yaşındaki çocuğu taciz etti. Allah’tan kork ya tamamen yalan da haber verme biçimi vicdanı olmayan, aklı ve zihni kara, insanlıktan ve ahlaktan nasibini almamış. Bu bir cinnet anlayışıdır” dedi. 



 

Bakandan tabela konusunda açıklama 

Bakan Soylu son olarak tabelaların yüzde 75 Türkçe olması konusuna değindi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Soylu, “Kurallarımız neyse biz onu neyse uygulamakla mükellefiz. Yüzde 75 Türkçe olacak. Kimse, biz bu kuralı uyguluyoruz diye bizi bel altı eleştirilerle karşı karşıya bırakmasın” dedi. 

Toplantının sonraki bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Soylu, Suriyelilerin Suç Ortalaması, Türklerinkinden Az
​Soylu, Suriyelilerin Suç Ortalaması, Türklerinkinden Az
İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu ayrıca fabrika ve iş yeri sahiplerine de kaçak göçmen çalıştırmaları konusunda uyarıda bulundu.
​Yargıtay'dan Emsâl Karar: O Paralar Haczedilemeyecek
​Yargıtay'dan Emsâl Karar: O Paralar Haczedilemeyecek
Yargıtay, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedelleri olarak yatırılan paraların haczinin mümkün olmadığına hükmetti.
​Belediyenin Kiralık Aracı Zabıtanın Yazlığında Görüldü
​Belediyenin Kiralık Aracı Zabıtanın Yazlığında Görüldü
İBB'nin büyük tartışmalara sebep olan kiralık araçlarından biri, zabıta memurunun kullanımında olduğu görüldü. Araç, zabıta memuru Altınoluk'taki yazlığının önünde görüldü.
​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
Bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.
Bu Ne Rahatlık! Karısı İntihar Eden Adam Ağaca Yaslanarak İzledi
Bu Ne Rahatlık! Karısı İntihar Eden Adam Ağaca Yaslanarak İzledi
Babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren K.A (37) intihar etmek için köprüye çıktı. Koca L.A karısının kurtarılmasını ağaca yaslanıp sigara içerek bekledi.
Lüks Otomobiller Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Lüks Otomobiller Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
İki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor
​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri, Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.
​Canımı Veririm Bilgiler Vermem Demişti! Görevden Alındı
​Canımı Veririm Bilgiler Vermem Demişti! Görevden Alındı
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmaları döneminde “Canımı veririm size bilgileri vermem” demişti.
​Çaldığı Yüzüğü Kuyumcuya Gösterip, Bundan Var Mı Diye Sordu
​Çaldığı Yüzüğü Kuyumcuya Gösterip, Bundan Var Mı Diye Sordu
Kuyumcudan bir yüzüğü kendinin gibi eline takarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin 'neden gözaltındasınız" sorusuna ilginç bir çıkış yapan kadın, "Çok mu merak ediyorsunuz. Cinayet işledim, yardım edecen mi?" dedi. Ayrıca şüpheli kadın, çalarak, parmağına taktığı yüzüğü de kuyumcuya gösterip, 'bundan var mı' diye sordu.
Bakan Varank, Önümüzdeki Dönemin Parolası Üretimdir
Bakan Varank, Önümüzdeki Dönemin Parolası Üretimdir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız” dedi.
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı Gördü! Yaşayan Tarih
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı Gördü! Yaşayan Tarih
119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.
Suriyeli Öğrencilere Ücretsiz taşıma Desteği
Suriyeli Öğrencilere Ücretsiz taşıma Desteği
Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütünün iş birliğinde hayata geçirilen projeyle Suriyeli ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz taşıma desteği verilecek.
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
​Harran'da Klima Yok! Sıcaklık, Yaz Ayında 25 Derece
​Harran'da Klima Yok! Sıcaklık, Yaz Ayında 25 Derece
​Evleri Yangında Kül Olan Aile Yardım Bekliyor
​Evleri Yangında Kül Olan Aile Yardım Bekliyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:20
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿