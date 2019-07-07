​Soylu, Suriyelilerin Suç Ortalaması, Türklerinkinden Az

Fabrika ve iş yeri sahiplerine uyarı

“Türkiye’yi düzensiz, yasadışı göçmen merkezi haline getiremeyiz”

Suriyelilerin Suç Ortalaması Türklerin Suç Ortalamasından Az

Bakandan tabela konusunda açıklama

Soylu Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.“Bugün ülkemizde 3.6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4.9 milyon yabancı insan bulunmaktadır. İstanbul’daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296’dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır. Ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içerisindedir. Burada asıl sorun düzensiz göçün önlenmesidir. Bugün karşı karşıya kaldığımız mesele 21. Yüzyılın en temel meselesidir. 2013-2018 yılında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 572 oranında artmış yani 6 katı. 2018 sonunda 268 bin olmuştur. Özellikle bölgede PKK ve DEAŞ’in bu insan ticaretine aracılık etmesi kaçak göçmen sayısında artışı tetiklemiştir.”İçişleri Bakanı, fabrika ve iş yeri sahiplerine de seslendi. Kaçak göçmen çalıştırmalarına müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, “Özellikle fabrika ve iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarınızda yatırıyorsunuz sonra da maliyetini yangınlarla ödüyorsunuz. Bedelini de yanarak o kaçak göçmenler ödüyorlar. Çok şahit olduk değil mi? Buna da bizim müsaade etmemiz mümkün değildir” dedi.Düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda gelinen son durum hakkında da bilgiler veren Süleyman Soylu, 2017-2019 arasında yakalanıp sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı. Bu alanda yapılan çalışmaların sürekli geliştirildiğini ifade eden Soylu şöyle konuştu:“2017 yılında İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 18 bin 254 olup bu yabancıların 7 bin 814’ü sınır dışı edilmiştir. 2018 yılında ise 28 bin 364 yabancı yakalanmış, bunların da 11 bin 292’si ülkelerine geri gönderilmiştir. 2019’un ilk altı ayında ise 25 bin düzensiz göçmen yakalanmış ve bunların 12 bin 704’ü sınır dışı edilmiştir. Düzensiz göçmen takibinde her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz ve bunu daha da geliştirmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Biz Türkiye’yi düzensiz, yasadışı göçmen merkezi haline getiremeyiz. Kaçak olarak geleni ülkesine geri göndermek bizim temel sorumluluğumuzdur. İstisnalar dışında İstanbul’da biz Suriyeli kaydı almıyoruz. İstisna nedir, hastalıktır. Onun dışında Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır. Bunun kapalı olduğu illerimiz var.”Özellikle sosyal medyada sıklıkla görülen ve Suriyelilere karşı provakatif paylaşımların olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki günlerde Küçükçekmece’de yaşanan ve 12 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun taciz iddiasının olduğu konuyla ilgili konuştu.Suriyelilerin suç ortalamasının Türk vatandaşların suç oranının yarısından daha az olduğunu hatırlatan Soylu, “Ortalama bir Suriyelinin suça karışma oranı, Türk vatandaşlarımızın yarısından daha az olmasına rağmen bu insanları suç makinesi gibi göstermeye çalışan, bununla ilgili provakatif yayınlar ortaya koyan merkezler var. Bunu defalarca gördük. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları, özellikle bazı gazetelerin ve yayın merkezlerinin ortaya koymuş olduğu sorumsuz davranışlara ben şahit oldum. Türkiye’de her gün yayını olan gazetenin haber verme biçimini size söylüyorum. 12 yaşındaki bir Suriyeli şahıs, 12 yaşındaki çocuğu taciz etti. Allah’tan kork ya tamamen yalan da haber verme biçimi vicdanı olmayan, aklı ve zihni kara, insanlıktan ve ahlaktan nasibini almamış. Bu bir cinnet anlayışıdır” dedi.Bakan Soylu son olarak tabelaların yüzde 75 Türkçe olması konusuna değindi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Soylu, “Kurallarımız neyse biz onu neyse uygulamakla mükellefiz. Yüzde 75 Türkçe olacak. Kimse, biz bu kuralı uyguluyoruz diye bizi bel altı eleştirilerle karşı karşıya bırakmasın” dedi.Toplantının sonraki bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Editör: Bahar Yüksel