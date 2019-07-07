​Reyhanlı ve Türkmen Dağı katliamlarının Faili Ural Bombalı Saldırıya Uğradı

Saldırılar için 3 Ay Hazırlık Yapıldı

Terör örgüt, Reyhanlı saldırısı ve Türkmen Dağı katliamlarının sorumlusu Mihraç Ural, Suriye'nin Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Ural’ın Esad'a bağlı rejim güçlerine ait bir ambulans helikopterle Şam'a götürüldüğü öğrenildi.Mihraç Ural, Suriye bölgesindeki Türkmen gruplara yönelik yapılan saldırıları kedilerinin planladığını, saldırılar için 3 ay sıkı bir şekilde çalışıldığını ve ardından harekete geçtiklerini açıklamıştı.Editör: Bahar Yüksel