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Bu haber 07 Temmuz 2019 14:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan’ın Gazni kentinde istihbarat birimine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralandı.

​Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın Gazni şehrinde bulunan istihbarat birimine bombalı araçla saldırı düzenlendi. 


 

En Az 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Wahidullah Mayar, 4'ü sivil 8'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 179 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi. 


 

Geçtiğimiz Hafta Afganistan’da 334 Kişi Hayatını Kaybetti

Öte yandan, saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban militanlarının geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlediği saldırılarda 268 Afgan gücü ve 66 sivil hayatını kaybetmişti.  




Editör: Bahar Yüksel
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