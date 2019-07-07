​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis

Düğünüm Var Neden Riske Atayım

3 Yıla Kadar Hapsi Var

Şanlıurfa Suruç’ta bulunan 3’üncü Hudut ve Tabur Komutanlığı’na bağlı Karargâh ve Hizmet Bölük Komutanlığı’nda görevli birkaç asker, bölükte görevli mutfak tim komutanı Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, bölük komutanı Üsteğmen H.İ.A.’ya şikâyette bulundu. Şikayetin sebebi ise iddialara göre Uzman Çavuş Levent Y.’nin askeriyeye ait erzak deposundan sucuk, yumurta ve peynir alması oldu. Levent Y. sahurda sucuklu yumurta yaparak askerlerle birlikte yediklerini ancak malzemeleri evinden getirdiğini söyledi.Konu ile ilgili ifadesi alınan askerlerden biri, Uzman Çavuş Levent Y’nin depodan malzeme aldığını gördüklerini söyledi. Diğer askerlerden de alınan bilgilerde Levent Y.’nin depodan bazen kendisinin malzeme aldığını bazen de askerleri gönderdiği öğrenildi.Savunması alınan Levent Y. ise “Ramazan ayında nizamiye nöbetimde sahur için evden malzeme getirdim. İstikaktan güzel yemekler çıkmıyor ve doyurmuyor. Evden getirdiğim malzemelerle sucuklu yumurta yapıp askerlerle yedik” dedi. Levent Y., suçlamaya konu malzemelerin pahalı olmadığını belirterek, “Suç olduğunu bile bile böyle bir eylem yapmam mümkün değil. 2 ay sonra düğünüm var, böyle bir suçu işleyerek neden meslek hayatımı riske atayım” diye konuştu.Levent Y.’nin yargılamasının yapılması istenen Askeri Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi ise 6 aydan 3 yıla hapis cezasını içeriyor.Editör: Bahar Yüksel