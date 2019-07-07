Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 07 Temmuz 2019 12:50:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Hayvanları Yanlış Ahıra Giren İki Aile Birbirine Girdi

Aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

​Hayvanları Yanlış Ahıra Giren İki Aile Birbirine Girdi

-​Hayvanları Yanlış Ahıra Giren İki Aile Birbirine Girdi

 

Hayvanlar Ahıra Girdi Diye Tartışma Yaşandı

Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Sakarya’nın Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan komşuların hayvanlarının kendi ahırlarına girmemesi sonucu iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede esnasında 23 yaşındaki S.L. ile 35 yaşındaki Z.L.A. darp edildi. Yaşanan o anlar ise evde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.



 

Darp Raporu Alıp Şikayetçi Oldu

Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma ekiplerince iki ailenin de ifadesi alındı. Darp edilen S.L. ile Z.L.A. Karasu Devlet Hastanesi'ne giderek aldığı darp raporu ve güvenlik kamerası kaydı ile birlikte Karasu Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Hayvanları Yanlış Ahıra Giren İki Aile Birbirine Girdi
​Hayvanları Yanlış Ahıra Giren İki Aile Birbirine Girdi
Aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
​Davetli Gibi Geldi! Düğün Evini Soydu
​Davetli Gibi Geldi! Düğün Evini Soydu
Davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.
​Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı
​Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı
Önceki gün meydana gelen olayda, yeğeninin 19 yaşındaki kocasını cadde ortasında eşi ve bebeğinin gözleri önünde adeta kurşun yağmuruna tutarak öldüren katil zanlısı amca çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Operasyonda Ele Geçirildi! Değeri 72 Milyon Dolar
​Operasyonda Ele Geçirildi! Değeri 72 Milyon Dolar
Polis ekiplerinin operasyonunda bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram "kaliforniyum" radyoaktif madde ele geçirildi.
Bacak Güzeli Seçilen Manken İçin Cinayet İşledi
Bacak Güzeli Seçilen Manken İçin Cinayet İşledi
Bir genç, "2003 yılı bacak güzeli" olan eski mankenin evinde öldürüldü. Eski mankenin de aralarında bulunduğu 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çocuğu taciz ettiği öne sürülen şahsı linç etmek isteyen mahalleli şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak ateşe verirken, yangına söndürmeye gelen itfaiye araçlarını da taşladı.
​Tehdit Edilince, Çocuk Parkında Fare Zehri İçti
​Tehdit Edilince, Çocuk Parkında Fare Zehri İçti
62 yaşındaki şahıs, çocuk parkının yer altındaki su motorunun bulunduğu kısma girip fare zehri içince sokak ortasında bayıldı. Kentin en işlek noktasında yaşanan olayda hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
​İcradan Satılan Arazide Çıkan Kavgada 1 Kişi Öldü
​İcradan Satılan Arazide Çıkan Kavgada 1 Kişi Öldü
3 Temmuz tarihinde icradan alınan arsa nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi vurulmuş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Vurularak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan kişi ise jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.
​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi arkadaşları tarafından evinde asılmış halde bulundu.
Hatay’daki Patlamada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay’daki Patlamada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.
Yargıtay, Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşlerin Ağırlaştırılmış Müebbet Cezasını Bozdu
Yargıtay, Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşlerin Ağırlaştırılmış Müebbet Cezasını Bozdu
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin hapis cezasını bozdu.
Kahreden Olay! 8 Yaşındaki Çocuk Su Kanalında Boğuldu
Kahreden Olay! 8 Yaşındaki Çocuk Su Kanalında Boğuldu
8 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek düştüğü su kanalında hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
​Şanlıurfa’da Uzman Çavuş’un Yaptığı Sucuklu Yumurta Başına Dert Oldu! 3 Yıla Kadar Hapis
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!
​Harran'da Klima Yok! Sıcaklık, Yaz Ayında 25 Derece
​Harran'da Klima Yok! Sıcaklık, Yaz Ayında 25 Derece
​Evleri Yangında Kül Olan Aile Yardım Bekliyor
​Evleri Yangında Kül Olan Aile Yardım Bekliyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:20
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿