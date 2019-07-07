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Bu haber 07 Temmuz 2019 12:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!

TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2019 yılının doğum verilerini yayınladı. Şanlıurfa doğurganlık hızının en yüksek olduğu il olarak listede ilk sırada yer aldı.

​En Çok Şanlıurfalı Analar Doğuruyor! Listede 1 Numarayız!

TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2019 çerçevesinde Erzurum doğum ve evlilik verilerini paylaştı. 



 

Şanlıurfa’da Canlı Doğan Bebek Sayısı

Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebek sayısı, 2017 yılında 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,7'si İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 5'i Şanlıurfa ve yüzde 4,1'i İzmir'de doğdu.  



 

Doğurganlık Hızının En Yüksel Olduğu İl Şanlıurfa Oldu

Dünya genelinde 1969 yılında 4,8 olan toplam doğurganlık hızının günümüzde 2,5'e gerilediği görüldü. Söz konusu dönemler için toplam doğurganlık hızının gelişmiş ülkelerde 2,3'ten 1,7'ye, az gelişmiş ülkelerde ise 6,8'den 3,9'a düştüğü görüldü. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu.




Editör: Bahar Yüksel
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