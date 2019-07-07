Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 07 Temmuz 2019 01:16:32 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu

Şanlıurfa'da 26 Haziran'da icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
MSB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
Şanlıurfa’nın Birecik yaklaşık bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı jandarma tarafından yakalandı.
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, meslekte artık çırakların yetişmediğini belirterek, son demlerini yaşadığını söyledi.
Urfa'da Çatıda Kurduğu Sera İle 10 Kişilik Aileye Bakıyor
Urfa'da Çatıda Kurduğu Sera İle 10 Kişilik Aileye Bakıyor
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını evinin çatısında atık malzemelerden kurduğu seradan karşılıyor.
​Vatandaşlar Uyarıldı! Şanlıurfa’da Anız Yangınları Bitmiyor!
​Vatandaşlar Uyarıldı! Şanlıurfa’da Anız Yangınları Bitmiyor!
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’daki uzman hekim eksikliği ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi ile ilgili sorunları TBMM Başkanlığına sunduğunu duyurmuştu. Aydınlık, sorunların giderilmesi için gerekli adımların atıldığının müjdesini verdi.
​Şanlıurfa’dan Ünlü Tarihçiye Çiğ Köfte Tepkisi
​Şanlıurfa’dan Ünlü Tarihçiye Çiğ Köfte Tepkisi
Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuf köyünde 1947 yılında yapılan kazılarda çıkan Hitit dönemine ait 3 bin yıllık kabarmanın çiğ köfte olduğunu belirterek çiğ köftenin anavatanının Osmaniye olduğunu iddia etmesi Şanlıurfa’da tepkiye neden oldu.
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
Şanlıurfa’da bir kafede elektrik kontağından çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluştu.
Çiğköfteye Yeni Ortak Çıktı! Burada 3 Bin Yıl Önce Yapılmış Denildi
Çiğköfteye Yeni Ortak Çıktı! Burada 3 Bin Yıl Önce Yapılmış Denildi
Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait olarak bilinen çiğ köfteye Osmaniye’nin Kadirli ilçesi rakip çıktı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı
Şanlıurfa’da araba ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Urfa’da Organize Sanayi İçin İlk Adım Atıldı
Urfa’da Organize Sanayi İçin İlk Adım Atıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işsizliği azaltacak ve ilçe genelinde ekonomiyi rahatlatacak olan Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için ilk adım atıldı.
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:20
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿