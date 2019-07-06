​Operasyonda Ele Geçirildi! Değeri 72 Milyon Dolar

- Bolu'da, 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı
Otomobilde Radyoaktif Madde Ele GeçirildiEdinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Nükleer Silahlarda KullanılıyorŞüpheli otomobil D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurularak içinde aram yapıldı. Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Değeri 72 Milyon DolarPiyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi. Ekipler, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Editör: Bahar Yüksel
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