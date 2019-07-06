Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Temmuz 2019 21:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz

Karaköprü'de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan’da itibaren teknik arkadaşlarımızla başlattığımız fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.

​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz

Kış aylarında etkili olan sağnak yağmurlar sonucunda Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Abdülkadir Badıllı bulvarındaki yolda çökmeler oluştu. Göreve geldiği günden bu güne konu ile ilgili çalışma başlatan Başkan Beyazgül, bu gün çökmelerin yaşandığı yolu inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İncelemeler kapsamında Mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu ile görüşen Başkan Beyazgül’e mahalle sakinleri teşekkür etti. 

Bölgede Çalışmaların yarından itibaren başlayacağını belirten Başkan Beyazgül konu ile ilgili olarak açıklamada buldu.


Açıklamasında Başkan Beyazgül, “Karaköprü ikinci 35 Metrelik yolda bulunan Abdülkadir Badıllı bulvarında AK Parti İl Başkanımız ve Karaköprü Belediye Başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. 1 Nisan’da Mazbatamızı aldığımızdan sonra Teknik arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı yürüttük. Kısa bir süre içirişinde bu yolun ihale sürecini başlattık. Bölgeye bu akşam itibari ile iş makinalarımız gelecek ve yarından itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Bu yıl yağan yağmurlar nedeniyle bir kısım kırsal yollarımızda da çökmelerden dolayı revizyon çalışmaları başlattık. Göreve gelir gelmez kollarımızı sıvayarak bu tür sorunlar için çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız belirli bir dönem mağdur oldu ama şimdi inşallah bu mağduriyetliklerini gidereceğiz, 120 günlük bir yapım süresi var ve 120 gün sonra burası inşallah eskisinden daha güzel olacak” diye konuştu.

Öte yandan incelemelerinde Başkan Beyazgül’e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Büyükşehir Belediyesinin teknik ekipleri eşlik etti.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz
​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz
Karaköprü'de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan’da itibaren teknik arkadaşlarımızla başlattığımız fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.
​Harran'da Değişim Rüzgârı
​Harran'da Değişim Rüzgârı
Harran'da inanç turizminin en önemli mekanlarından birisi olan Hayat-i Harran-i Camii ve Türbesinde Harran Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapıldı.
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
Karaköprü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Salih Demir, kalp krizi Geçirdi.
​Birecik TSO, İstişare Toplantısı Düzenliyor
​Birecik TSO, İstişare Toplantısı Düzenliyor
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ‘Bölgesel Sigorta Acenteleri ile SAİK İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenliyor.
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Şanlıurfa’da sezonun ilk haftasında 50 bin kişi havuza girdi
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Gastronomi kenti Hatay’ın son yıllarda büyük ilgi gören lezzetlerinden olan Kırıkhan ciğer kebabı, kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor. Kırıkhan ilçesinde günde 300 ile 400 kilogram arasında Kırıkhan kuzu ciğer kebabı tüketiliyor.
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen'i dolandırdı.
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, şehir merkezinden 13,5 km mesafede Aşlıca Mh. Akarlı Sokak'ta Karpuzcu Mevkiinde 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandı
​Vali ile Belediye Başkanları Şanlıurfa İçin Bir Araya Geldi
​Vali ile Belediye Başkanları Şanlıurfa İçin Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, belediye başkanları ve meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği değerlendirme ve istişare toplantısına, şehrin menfaatleri için ortak hedeflere odaklanma tavsiyesinde bulundu.
​Beyazgül’den Önemli Açıklamalar: Gece Gündüz Çalışıyoruz
​Beyazgül’den Önemli Açıklamalar: Gece Gündüz Çalışıyoruz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, '2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları' kapsamında kurum, kuruluş ve STK'larla bir araya gelerek çalıştay gerçekleştirdi. Programda katılımcılara üretecekleri fikir ve projelerin Şanlıurfa için artı değer olacağını belirten Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "3 aydan bu yana görev başındayız. Bu süreçte bir yandan kendi hizmetlerimizi yerine getiriyor diğer yandan da sürekli olarak hemşehrilerimiz ile temas halindeyiz" dedi.
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿