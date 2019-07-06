​Başkan Beyazgül: Çöken Yolda Yarın Çalışmalara Başlıyoruz

Kış aylarında etkili olan sağnak yağmurlar sonucunda Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Abdülkadir Badıllı bulvarındaki yolda çökmeler oluştu. Göreve geldiği günden bu güne konu ile ilgili çalışma başlatan Başkan Beyazgül, bu gün çökmelerin yaşandığı yolu inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.İncelemeler kapsamında Mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu ile görüşen Başkan Beyazgül’e mahalle sakinleri teşekkür etti.Bölgede Çalışmaların yarından itibaren başlayacağını belirten Başkan Beyazgül konu ile ilgili olarak açıklamada buldu.Açıklamasında Başkan Beyazgül, “Karaköprü ikinci 35 Metrelik yolda bulunan Abdülkadir Badıllı bulvarında AK Parti İl Başkanımız ve Karaköprü Belediye Başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. 1 Nisan’da Mazbatamızı aldığımızdan sonra Teknik arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı yürüttük. Kısa bir süre içirişinde bu yolun ihale sürecini başlattık. Bölgeye bu akşam itibari ile iş makinalarımız gelecek ve yarından itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Bu yıl yağan yağmurlar nedeniyle bir kısım kırsal yollarımızda da çökmelerden dolayı revizyon çalışmaları başlattık. Göreve gelir gelmez kollarımızı sıvayarak bu tür sorunlar için çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız belirli bir dönem mağdur oldu ama şimdi inşallah bu mağduriyetliklerini gidereceğiz, 120 günlük bir yapım süresi var ve 120 gün sonra burası inşallah eskisinden daha güzel olacak” diye konuştu.Öte yandan incelemelerinde Başkan Beyazgül’e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Büyükşehir Belediyesinin teknik ekipleri eşlik etti.Editör: Bahar Yüksel