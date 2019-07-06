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Bu haber 06 Temmuz 2019 18:39:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran'da Değişim Rüzgârı

Harran'da inanç turizminin en önemli mekanlarından birisi olan Hayat-i Harran-i Camii ve Türbesinde Harran Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapıldı.

​Harran'da Değişim Rüzgârı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile birlikte değişim ve dönüşüm sürüyor. Başkan Özyavuz’un talimatlarıyla ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalarla Harran’ın çehresi değişiyor.


Bu kapsamda, Harran Belediyesi tarafından inanç turizminin en önemli mekanlarından birisi olan ve on binlerce turist tarafından ziyaret edilen Hayati Harrani Cami ve Türbesinde peyzaj çalışması yapıldı.


Yıllarca bakımsız kalan Hayati Harrani Cami ve Türbesinde yapılan ağaçlandırma, çimlendirme, lavabolarda yenileme ve türbe içerisinde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları ile cazibe merkezi haline getirildi. 


Konuyla ilgili açıklama yapan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, kentimizde inanç turizminin dönüm noktalarından olan Hayati Harrani Cami ve Türbesinde hummalı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Harran’da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarını tam hız sürdürdüklerini ifade eden Özyavuz ‘’Bir yandan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için çalışmalar yaparken, diğer taraftan da ilçemizin turizm potansiyelini arttırmak için gayret gösteriyoruz. Hayati Harrani Cami ve Türbesini on binlerce turist ziyaret ediyordu. Burası yıllarca bakımsız bırakılmış yaptığımız çalışmalar sonrası artık burayı ziyaret eden turistler ziyaretini gerçekleştirip burda rahat nefes alıp dinlenebilecek, burada yaptığımız çalışmalar, cami ve türbe etrafının çehresini değiştirdi’’ dedi.




Editör: Bahar Yüksel
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​Harran'da Değişim Rüzgârı
​Harran'da Değişim Rüzgârı
Harran'da inanç turizminin en önemli mekanlarından birisi olan Hayat-i Harran-i Camii ve Türbesinde Harran Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapıldı.
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