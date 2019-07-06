​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi

Karaköprü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Salih Demir, bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. 35 yaşındaki genç gazeteci sabah geçirdiği kalp krizi sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Demir'in Durumu İyiDemir’e yapılan operasyonun başarı geçtiği ve genç gazetecinin durumunun iyi olduğu, bir süre youn bakımda kontrol altında olacağı bilgisi edinildi. Urfa.com ekibi olarak Salih Demir’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz.Editör: Bahar Yüksel