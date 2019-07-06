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Bu haber 06 Temmuz 2019 19:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi

Bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.

​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi

Bursa’ya Bağlı Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar, 2 yıl önce bir hayvancıdan buzağı aldı. 



 

Buzağıya Gözü Gibi Baktı

Bu buzağıya gözü gibi bakan üreticinin iki buçuk yılın sonunda hayvanı bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Bursa'da yetişen en iri boğayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden üretici, bir buçuk ton ağırlığa ulaştırdığı boğasını 45 bin lira fiyatla satışa çıkarttı. 




 

Kurbanlık Olarak Satacağım 45 Bin TL İstiyorum

Hayvanını kendi yetiştirdiği doğal yemlerle özenle beslediğini belirten Acar, bu hayvanı görenlerin gözlerine inanamadığını ifade etti. Bursa'nın en iri boğasını kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Necati Acar, "Bu hayvana iki yıldır bakıyorum. İsmini Cemil koydum. Hayvanıma özenle baktım. Bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Kendi yetiştirdiğim yemlerle besledim. Kurbanlık olarak satışa çıkarttım. 45 bin lira fiyat istiyorum" dedi. 




Editör: Bahar Yüksel
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​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
Bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.
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