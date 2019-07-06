Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Temmuz 2019 18:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.

​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı şöyle sıraladı: 



 

1. Gereğinden az enerji tüketmek 

Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız. 






 

2. Yetersiz protein alımı 

Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye thermic effect of food (besinin termik etkisi) diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı yüzde 20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar yüzde 5-10 yağlar ise yüzde 3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır. 







 

3.Hareketsiz yaşam 

Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz. 







 

4.Yetersiz uyku 

Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir. 







 

5.Şekerli içecek tüketimi 

Şekerli hazır içeceklerin yüksek oranda tüketimi insülin direnci, diyabet ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı arttırdığını gösteriyor. Mümkün olduğunca şekerli ve tatlandırıcılı hazır içeceklerden uzak durmalıyız.” 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata
​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata
Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
Şehir hastanelerinde Türkiye’nin en büyük oyuncusu olan Rönesans Holding, Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya’da 15 tane eğitim ve araştırma hastanesi inşa edecek. Şehir hastanesi için firmaya Kazakistan ve Özbekistan’dan da teklifler geliyor.
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Dünyaya gelen 1 yaşındaki Ensefalosel hastası Yunus Emre isimli bebeğe devlet sahip çıktı.
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplam 19 sivil toplum kuruluşunun davet edildiği toplantıya sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşunun çağrılmaması tepkiye neden oldu.
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD hastası 6 yaşındaki minik Yavuz’un ailesi oğulları için yardım bekliyor. Anne Nuray Çakmak, “13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında öleceğini söylediler. İlaca ulaşırsak oğlumun hayatı kurtulacak. Herkese çağrıda bulunuyorum, yardım istiyorum ” dedi
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
Yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
2 çocuk babası 105 yaşındaki Ali Çiçek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevk edildiği Medical Park Elazığ Hastanesi’nde anjiyo olarak sağlığına kavuştu.
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿