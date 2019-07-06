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Bu haber 06 Temmuz 2019 20:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

Bacak Güzeli Seçilen Manken İçin Cinayet İşledi

Bir genç, "2003 yılı bacak güzeli" olan eski mankenin evinde öldürüldü. Eski mankenin de aralarında bulunduğu 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Bacak Güzeli Seçilen Manken İçin Cinayet İşledi

Olay Bursa’nın Mudanya İlçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 




 

Eski Bacak Güzeli Evde Başka Erkekle Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi. Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı. 




 

Arkadaşını Arayarak Yardım İstedi

Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 




 

Cinayeti İşlediği İddia Edilen Kişi Yakalandı

Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde olayın meydana geldiği evin eski manken Alev Çökeliler’e ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde Çökeliler’in dışında bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö’yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş. Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı. 



 

Şüpheliler Suçlamaları Kabul Etmedi

İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Çökeliler adlî kontrol şartıyla salındı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
 
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