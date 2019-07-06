Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Temmuz 2019 15:58:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri, Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.

​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; ANFA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.



 

Gökçek İade Etmezse Dava Açılacak

Gönderilen ihtarnamede, Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi. İhtarnamede ayrıca, 3 gün içinde Gökçek’in söz konusu sistemi iade etmemesi durumunda dava açılacağı kaydedildi.  



 

Görüntülerin Kaydedilip Yedeklenip Yedeklenmediği Bilinmemektedir!

ANFA’nın Gökçek’e gönderdiği ihtarnamede “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı uhdesinde bulunan Dikmen Vadisi Projesi kapsamında; çevre koruma ve güvenlik hizmeti, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu koruma ve güvenlik hizmeti devam ederken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın talebi ve oluru olmaksızın; mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca eski güvenlik müdürü olan Recep YILDIRIM’ın talebi ile 26.05.2017 tarihinde şahsi konutunuz içerisine, şirketimiz demirbaş listesine kayıtlı bulunan kamera kayıt ve kontrol sistemi kurulmuş olduğu, yine bu sisteme dahil olan ve Dikmen Vadisi’nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş ve parkın tamamını görüntüleyen ve kayıt alan kameralar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu malzemenin listesi aşağıda sunulmaktadır.
Söz konusu kamera kayıt sisteminin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın talebi veya oluru bulunmaksızın şahsi konutunuza kişisel amaçlı olarak kurulması ve çalıştırılması hukuka ve ahlaka aykırıdır. Mevzuata göre söz konusu kamera kayıt cihazı ve hard diskleri ve kamera kontrol sisteminin bölgede bulunan şirketimize ait, güvenlik kulübesine kurulması gerekmektedir. Ancak kamera kayıt cihazı ve hard diskleri ile bunların izlenip kontrol edildiği sistemin, kanuna aykırı biçimde şahsi konutunuza kurulduğu ve halen orada bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu kaynakları kullanılarak kurulmuş olan ve şahsi kullanımınıza tahsis edilmiş olan ihtara konu gözetleme ve kayıt altına alma sisteminin hangi saikle tarafınızca kullanıldığı ve bu sistem aracılığıyla bugüne dek kimlerin özel görüntülerinin kaydedilip bu kayıtların başka bir yerde yedeklenip yedeklenmediği de bilinmemektedir.”




 

Binlerce Kişinin Yazılı Ve Sesli Görüntülerinin, Rızaları Alınmaksızın Kayda Alınıyor

ANFA, ihtarnamenin devamında;
 “Şirketimizce yapılan tespitlerde bu kadar kapsamlı bir gözetleme ve kayıt altına alma sisteminin, sadece konutunuzun yakın çevresini değil, tüm Dikmen Vadisi’ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda alıyor olması, bu alanlardan her gün yararlanan binlerce kişinin yazılı ve sesli görüntülerinin, rızaları alınmaksızın kayda alınarak, hem Türk Ceza Kanunu, Dokuzuncu Bölümünde sayılmış olan ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Beşinci Bölümünde düzenlenmiş olan suçların konusunu oluşturmaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere hukuka aykırı bir şekilde; kamu lojmanı konutu vasfını yitirmiş olan ve halihazırda yalnızca şahsi mesken niteliğinde bulunan konutunuzda mevcut olan ve ne amaçla kurulduğu ve halen ne amaçla kullanıldığı tarafımızca bilinmeyen, şirketimizin demirbaş listesine kayıtlı olduğu halde uhdenizde hukuksuz olarak tutulan 6 adet Full HD Gece Görüşlü Motorize Lensli Muhafazalı Kamera (Konut çevre kameraları), 1 adet Ultra HD Nvr Kayıt Cihazı, 4 adet Harddisk, 1 adet Switch, 150 metre Network Kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet Kablosuz 1 Pro Full HD 2’li Kamera Seti, 1 adet Kablosuz 2 Pro Full HD 3’lü Kamera Seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı, 4 adet Teleskopik Kamera Direğinin dahil olduğu kamera kayıt ve kontrol sisteminin tarafımıza derhal iadesi gerekmektedir.” İfadelerine yer verdi.


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
​İki Buçuk Yıl Kendi Elleriyle Besledi! Fiyatına 45 Bin TL Dedi
Bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.
Bu Ne Rahatlık! Karısı İntihar Eden Adam Ağaca Yaslanarak İzledi
Bu Ne Rahatlık! Karısı İntihar Eden Adam Ağaca Yaslanarak İzledi
Babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren K.A (37) intihar etmek için köprüye çıktı. Koca L.A karısının kurtarılmasını ağaca yaslanıp sigara içerek bekledi.
Lüks Otomobiller Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Lüks Otomobiller Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
İki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor
​Gökçek’e İhtarname Gönderildi! Evinden Bütün Ankara'yı İzliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri, Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.
​Canımı Veririm Bilgiler Vermem Demişti! Görevden Alındı
​Canımı Veririm Bilgiler Vermem Demişti! Görevden Alındı
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmaları döneminde “Canımı veririm size bilgileri vermem” demişti.
​Çaldığı Yüzüğü Kuyumcuya Gösterip, Bundan Var Mı Diye Sordu
​Çaldığı Yüzüğü Kuyumcuya Gösterip, Bundan Var Mı Diye Sordu
Kuyumcudan bir yüzüğü kendinin gibi eline takarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin 'neden gözaltındasınız" sorusuna ilginç bir çıkış yapan kadın, "Çok mu merak ediyorsunuz. Cinayet işledim, yardım edecen mi?" dedi. Ayrıca şüpheli kadın, çalarak, parmağına taktığı yüzüğü de kuyumcuya gösterip, 'bundan var mı' diye sordu.
Bakan Varank, Önümüzdeki Dönemin Parolası Üretimdir
Bakan Varank, Önümüzdeki Dönemin Parolası Üretimdir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız” dedi.
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı Gördü! Yaşayan Tarih
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı Gördü! Yaşayan Tarih
119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.
Suriyeli Öğrencilere Ücretsiz taşıma Desteği
Suriyeli Öğrencilere Ücretsiz taşıma Desteği
Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütünün iş birliğinde hayata geçirilen projeyle Suriyeli ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz taşıma desteği verilecek.
Urfa’da Karayollarına Ait Kamyon Yanarak Kül Oldu
Urfa’da Karayollarına Ait Kamyon Yanarak Kül Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karayollarına ait sıcak asfalt yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın İçinde Bomba Olduğu Belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın İçinde Bomba Olduğu Belli
Hatay'daki patlamaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aracın içindeki bomba patladı." dedi..
Bakan Albayrak, Türkiye Artık Eskisi Gibi Üzerinden Para Kazanılacak Bir Ülke Değil
Bakan Albayrak, Türkiye Artık Eskisi Gibi Üzerinden Para Kazanılacak Bir Ülke Değil
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin potansiyeliyle çok daha güçlü adımlarla hem kazanacak ve paydaşlarına kazandıracak bir ülke olduğunun altını çizdi.
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Urfalı Gazeteci Kalp Krizi Geçirdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Mahalleli Tacizcinin Evini Basıp Eşyalarını Sokakta Ateşe Verdi
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfa’da İşlenen Cinayetin 5 Zanlısı Yakalandı
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
​Şanlıurfalı Esnafın Fikri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿