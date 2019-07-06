​Canımı Veririm Bilgiler Vermem Demişti! Görevden Alındı

İmamoğlu İnceleme Yapmadan Ödeme Yapmam Demişti

Şeref Can Ayata Kimdir?

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra, belediye kadrolarında değişikliğe gidildi. En dikkat çekici değişiklik ise İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut oldu. Görevden alınan Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" demişti.Karabulut’un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu.İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.Karabulut’un yerine getirilen Şeref Can Ayata ise Silivri’de CHP gençlik kollarında çalışmış, Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yükselmiş bir isim. Silivri Belediyesi’nin şirketi olan Silivri Kent Hizmetleri Ticaret A.Ş’nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.Editör: Bahar Yüksel