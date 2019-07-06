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Bu haber 06 Temmuz 2019 10:46:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız

Şehir hastanelerinde Türkiye’nin en büyük oyuncusu olan Rönesans Holding, Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya’da 15 tane eğitim ve araştırma hastanesi inşa edecek. Şehir hastanesi için firmaya Kazakistan ve Özbekistan’dan da teklifler geliyor.

​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Kamu Özel İş Birliği (PPP) ile hayata geçirilen şehir hastaneleri Rusya'ya örnek oldu. Şehir hastanelerinde Türkiye'nin en büyük oyuncusu Rönesans Holding, Rusya'da 15 tane eğitim araştırma hastanesi için protokol imzaladı. Rönesans Sağlık Yatırım CEO'su Kaan Ekermen, sağlık alanındaki deneyimlerini yurt dışına taşımak istediklerini belirterek “Geçen ay imzaladığımız protokol ile Rusya'da 15 tane araştırma ve geliştirme hastanesinin yapımını üstlendik. Rusya'da hastanelerin altyapıları çok eski. Yenilenmeye ihtiyaçları var. Özellikle de Sibirya bölgesinde. Yatırımların büyük bölümünü Sibirya bölgesinde yapacağız” dedi. Rusya'nın yanı sıra Türk Cumhuriyetleri'nden de çok sayıda talep aldıklarını ifade eden Ekermen “Özellikle Kazakistan ve Özbekistan'da yatırım yapmayı düşünüyoruz. Kazakistan'da ihaleye katılacağız. Ayrıca Balkanlar'da sağılık alanındaki yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Romanya, Bulgaristan ve Polonya gibi ülkeler radarımızda” diye konuştu.




 

İSTANBUL SAĞLIK MERKEZİ OLACAK

Türkiye'deki yatırımları hakkında da bilgi veren Ekermen, Adana, Yozgat ve Elâzığ'ın ardından bir ay sonra Bursa ve 2020'de Başakşehir Şehir Hastanesini hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Başakşehir ile toplam 4,3 milyar dolar yatırıma ve 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşacaklarını dile getiren Ekermen şu bilgileri verdi: İş ortağımız Japon Yatırım Firması Sojitz ile projemizin büyük kısmını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul'un bölgenin sağlık başkenti hâline gelmesinde önemli rol oynayacak. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Sadece inşaat sürecinde aylık yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak.




 

1 YIL ERKEN AÇILACAK

Rönesans Holding-Japonya Sojitz ortaklığı ve 203,75 milyar yen yatırım bedeliyle hayata geçirilen Başakşehir Şehir Hastanesinin inşaatı hızla sürüyor. Yapım süresi 42 ay olarak belirlenen hastane 33 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak Haziran 2020'de hizmete açılacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 68 adet sismik izolatörle “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası” unvanına sahip olacak. Deprem anında dahi hastanede sağlık hizmetleri kesintisiz verilirken, en kritik ameliyatlar devam edebilecek. 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesinden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesinde 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personeli olmak üzere 10 bin kişi görev yapacak.






Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
Şehir hastanelerinde Türkiye’nin en büyük oyuncusu olan Rönesans Holding, Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya’da 15 tane eğitim ve araştırma hastanesi inşa edecek. Şehir hastanesi için firmaya Kazakistan ve Özbekistan’dan da teklifler geliyor.
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